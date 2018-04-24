صحناوي: ضرورة الوصول الى مرحلة يعترف خلالها الاتراك بالابادة الارمنية

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شدد نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي على أهمية احترام هوية الشعب الارمني وتاريخه واعتبر عبر الفايسبوك وفي خلال جولة قام بها داخل متحف آرام بازيكيان لايتام الابادة الارمنية في جبيل أن لبنان يجب ان يكون مطمئناً لهم ، لأننا نشبههم كلبنانيين فنحن أيضاً لدينا جروحات وقد حوصرنا أيضاً وعانينا من المجاعة بسبب الاتراك الذين مارسوا علينا أيضاً نوعاً من الابادة لانهم وبسبب هذا الحصار قتلوا ٣٠٠ الف لبنانياً ما يشكل ثلث الشعب اللبناني ، مضيفاً أن هذه الاحداث موجودة في ذاكرة الجميع لذا على كل مكونات الوطن التضامن دائماً مع بعضهم البعض ، لان هناك دولاً ومجموعات تكفيرية ترسم لنا ابادات جماعية مؤكداً أنه من واجب المسؤولين ان يطمئنوا المواطنين والجماعات وأن يبقى التضامن بين الجميع قوياً.

هذا وشدد صحناوي على ضرورة الوصول الى مرحلة يعترف خلالها الاتراك بالابادة الارمنية وقال إنني افتخر انني اطلقت خلال تولي وزارة الاتصالات أول طابع تذكاري للابادة الارمنية تخليداً لتلك الذكرى .



وفي سياق آخر ، اعتبر صحناوي أنه عندما تكون هويتنا بخطر يجب ان نتحد جميعنا، أما انقاسمنا حول الأمور الوجودية فامر مرفوض، ويجب ان نكون كلنا يد واحدة ، وأشار الى أن في لبنان ثروات ثقافية وطبيعية لابد من ابرازها ليتعرف الجميع على فرادة لبنان . وقال إننا نعتز بهويتنا اللبنانية، وتعدد الطوائف كنز لنا ولحضارتنا، وتبقى اولى اولوياتنا المحافظة على الهوية اللبنانية.