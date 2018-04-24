باسيل زار مسؤول الجماعة الاسلامية في دده

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زار رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل يرافقه مرشح التيار عن المقعد الارثوذكسي في الكورة المحامي جورج عطا الله مركز الجماعة الاسلامية في بلدة دده، حيث كان في استقباله مسؤول الجماعة في دده الحاج حسن الايوبي وقيادة الجماعة وحشد من الاهالي.

وشكر الوزير باسيل الجماعة الاسلامية على حسن اللقاء والاستقبال، مثنيا على مميزاتها بخط الاعتدال والعمل على بناء وطن العدالة والمساواة وبناء الانسان.

وكان قد تمحور اللقاء في العديد من القضايا الانمائية لبلدة دده وبلدات الكورة، إضافة الى الشأن الانتخابي.