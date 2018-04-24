ملاعب كرة السلة: اشكالات متكررة شعارات سياسية تحريض طائفي وتضارب يوقع جرحى

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لأ مش i love the game.. انتو قرفتونا اللعبة

انتو كرهتونا نحضر المباريات ان كان بالملعب وان كان عبر شاشات التلفزيون انتو كلكن من دون استثناء

قرفتونا اللعبة بسبب شعاراتكن السياسية بسبب لغتكن الطائفية ومسباتكن وبسبب لجوئكن للمشاكل دايما وكأنوا ارض الملعب حلبة للمصارعة والتقاتل هيدي الروح الرياضية وهيدي الصورة الحلوة اللي عم نفرجيا للعالم؟

هل بيرضى حدا بمنع الجمهور من دخول الملاعب كلياً؟ هل مسموح تتحول الملاعب من مساحات للتلاقي والوحدة إلى ساحات للفتنة والفوضى... عام 2014 منع لبنان من المشاركة في كأس العالم بعد قرار الاتحاد الدولي تعليق عضوية الاتحاد اللبناني بسبب التدخّلات السياسية هيك منفيد اللعبة فكروا فيا بينكن وبين حالكن!