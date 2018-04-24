حرب مستمرٌ بترشُحه، ولكن مَن يستمر لاكثر من 42 عاماً كنائب، ايُ وعودٍ يحملها للناخبين؟

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بطرس حرب ينسحب لصالح سامر سعادة في ظل تعذر حصوله على الحاصل الانتخابي ! هذا هو الخبر الذي نقله احد المواقع الالكترونية في الساعات الماضة واستدعى نفيا قاطعا من الشيخ بطرس

طبعا هي شائعات ، فالنائب الذي استمر في البرلمان لفترة تفوق ال 42 عاماً ، يبدو انه متسمك اكثر من اي وقت مضى بكرسيه النيابي.

متمسك بالكرسي لدرجة ان المناضل الشرس بوجه حزب الله والمدافع الاول عن الدولة في وجه المزرعة كما يقول لم يجد حرجا ابدا في التحالف مع سليمان فرنجية والقوميين حلفاء حزب الله وسوريا

فعلا وضع النائب بطرس حرب لا يحسد عليه ، فهل وجد بتحالفه مع فرنجية جواباً على سؤاله ان كان الاخير سيجلب معه بشار الاسد الى الرئاسة؟

لمَ تتفاجأون من نقل البارودة من كتف الى آخر يسأل المراقبون؟ اليس بطرس حرب الذي يهاجم حزب الله اليوم ويطالب بوضع حد لنفوذه سياسيا وعسكريا كما كشف السفير الاميركي السابق جيفري فيلتمان ابان حرب تموز ، اليس هو نفسه من كان انسحب من قداس عيد مار مارون عام 2000 لان المطران مطر لم يحيي المقاومة في عظة القداس ؟

واليس بطرس حرب هو نفسه من اتهم حزب الله بمحاولة اغتياله ومن ثم عاد جلس معه على طاولة حكومية واحدة؟

هكذا تكون الاستقامة والكرامة يعلق الخصوم هازئين

بهذا الفيديو المشرف يذكر النائب بطرس حرب الناخبين بماضيه السيادي والمستقل، بماضيه المتحرر من القيود وبصوته المعارض الصارخ في برية الاحتلال، ولكن هل يمكن للنائب الوطني المشاكس هذا، الذي كان يتقن لعب دور المعارضة ، ان يشرح للناس كيف كان يحصد نسبة الاصوات الاعلى انتخابيا في زمن الاحتلال؟

اما الاغرب فان يتحدث بطرس حرب عن حرية وسيادىة واستقلال وهو كان مرتاحاً لانهاء ظاهرة ميشال عون عام 1990

قبل ان يتفيأ ا، لحريص على موقع لارئاسة الاولى، البلاط السعودي مشاركا في صياغة اتفاق الطائف ، ويعين لاحقا وزيرا في حكومة السوريين الاولى، ويحج الى الشام عاقدا الاتفاقات الثنائية .

قد يقول البعض يكفي نبشا للقبور، مقولة صحيحة لو كانت ممارسات بطرح حرب الجديدة تختلف عن ماضيه:

يتجرا على المطالبة بالانماء المتوازن وهو كسر كل ارقام غينيس بفترة نيابته

يرفض مشروع بناء سد بلعا الامائي والحيوي لان تمويله ايراني الا انه لا يتورع عن الطلب من السعودية تقديم الدعم له بغية تشكيل تجمع سياسي بحسب ما تظهره وثائق ويكيليكس هذه قبل سنوات قليلة

يرفض المشرع الاول مخالفة الدستور باقرار الموازنة من دون قطع حساب لكن الصرف على لاقاعدة الاثني عشرية منذ العام 2005 وحتى العام 2016 لا بأس !

وعلى سيرة الدستور ، عن اي دستور يتحدث حرب هو الذي مدد للمجلس مرتين؟

صفقات مشبوهة ، توظيفات سياسية ، فساد ، فساد و فساد: هذا ما يتهم به حرب خصومه السياسسيين وفور لجوئهم للقضاء لتيبان

لحقائق، يصف المحامي العتيق خطوتهم بالسخيفة ...يا للعجب

تعجب يمتد الى ممارسات بطرس حرب نفسه فهل من مصداقية لمن يتحدث عن الفساد اليوم وهو كان بنى قبل عقود مشيخته الاقطاعية العائلية على التزظيفات السياسية؟ وهل من مصداقية لمن حمى عبد المنعم يوسف لمدة غير قصيرة؟

صدقت يا شيخ بطرس ! ولكن هل هل انت تقرا مستقبلك منذ اليوم؟ يسأل الخصوم.