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حكمت ديب من وادي شحرور: التراكمات اللي عم نعاني منا اليوم سببها فريق سياسي فاسد و سارق

24
APRIL
2018
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صرّح النائب حكمت ديب من وادي شحرور أن التراكمات اللي عم نعاني منا اليوم سببها فريق سياسي فاسد و سارق. اليوم بلشت مسيرة النهوض و أوّلن حكومة المناصافة الحقيقية.

صار عنّا رئيس معبّا مركز الرئاسة و حكومة متوازنة فيا مناصفة حقيقية. بيبقى الخلل بمجلس النواب. ٣٠ نائب مسيحي فقط منتخبين بأصوات المسيحية. هيدا القانون بيسمح للمسيحيين بإنتخاب عدد أكبر من النواب المسيحيين بأصواتن.

هيدا القانون إنجاز لإلنا. من خلالو رح يصير عنا تمثيل بمناطق كان معدوم تمثيلنا فيا. اليوم المهاجرين صار إلن صوت برّا. و كان هدفنا تفعيل البطاقة البيومترية و أجّلوا الإنتخابات لهالسبب و كذّبوا.

٢٢٠ مشروع قانون إقترحن التيار موجودين اليوم بأدراج مجلس النواب. مشاركتكن اليوم وحدا فيا تحرِك هالقوانين بإعطائنا الوكالة.

الإعلام هدفو إحباط و تيإيس الناس لضرب العهد في خطة مبرمجة مدفوع حقّا مليارات بهدف حثّ الناخب المسيحي إنو ما ينتخب. النفط إنجاز كبير للعهد و الإعلام معتّم عموضوع وهو أهمّ ملف لازم ينحكى في. أيا وسيلة إعلامية حكيت عن أهميتو؟

الشركات الأجنبية مهتمّين بالموضوع و اللبنانيين غايبين عن الموضوع. مؤتمر النفط اللي حصل اليوم ما حدا من الإعلام ضوّا علي لأنو وزير الطاقة سيزار أبي خليل بينتمي للتيار الوطني الحرّ. هالتعتيم كلو هدفو بس ضرب العهد.

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