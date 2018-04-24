رفول بمناسبة الذكرى ١٠٣ للإبادة الأرمنية: المجزرة التي ارتكبها الاتراك بحق الشعب الارمني الحبيب تبقى وصمة عار على جبين الانسانية

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علّق وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول بمناسبة الذكرى ١٠٣ للإبادة الأرمنية التي وصفها بجريمة العصر ما يلي:

ان المجزرة التي ارتكبها الاتراك بحق الشعب الارمني الحبيب تبقى وصمة عار على جبين الانسانية طالما لغاية الآن لم تستطع منظمة الامم المتحدة ولا منظمة حقوق الانسان ان تنتزع من الدولة التركية لا اعتذاراً عما اقترفه المسؤولين الاتراك آنذاك بحق الشعب الارمني البريء ولا حتى إقراراً بدفع التعوضات عن شهدائهم وجنى عمرهم وممتلكاتهم المسلوبة. ان الشعب الارمني من الشعوب الحية والنشيطة وما يجمع بيننا هو روح المغامرة ومحبة الوطن والتضحية والإقدام . ومن منا لا يتذكر ذاك المسؤول التركي الكبير سنة ١٩١٥ لمّا قال: لقد قضينا على الشعب الأرمني بالسيف وسنقضي على اللبنانيين بالمجاعة. والمجد والتقدير لكل أمّة تكرّم شهداءها ولا تنسى تضحياتهم.