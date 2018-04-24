انماء طرابلس: لفصل النيابة عن الوزارة

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بحثت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" بعد اجتماع لها في مواضيع انمائية، تهم المدينة ومسار عملية الانتخابات المقبلة.

واكدت في بيان، "ضرورة فصل النيابة عن الوزارة"، داعية الى "ان يكون هذا الاقتراح اول بند على جلسة مجلس النواب المقبلة، نظرا لكون نصف اعضاء الحكومة او اكثر، مرشحين للانتخابات الحالية وهذا ليس منطقيا، لانه يخلق حالة عدم تكافؤ بين المرشح العادي والمرشح الذي يستلم وزارة، فالامكانيات كلها تختلف، فليس من العدل او الانصاف ان يكون الوزير كباقي المرشحين الاخرين، لان في ذلك استخداما لنفوذ السلطة واستغلالا للمنصب الوزاري لخدمات انتخابية".

وطالبت ان "يطبق القانون على الوزراء، كما على رؤساء البلديات لجهة تقديم استقالتهم قبل ستة اشهر من ترشحهم"