لماذا انا مع العهد (بقلم خليل حرفوش - رئيس إتحاد بلديات جزين)

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- بقلم خليل جان حرفوش -

في أحد أيام شهر أيلول سنة 1983، وقف ضابط برتبة عقيد في اجتماع لأركان الدولة اللبنانية في القصر الجمهوري في بعبدا بحضور رئيس الجمهورية انذاك الشيخ أمين الجميل وقائد الجيش العماد ابراهيم طنوس معارضاً وصارخاً:

"لن نترك وزارة الدفاع ولا القصر الجمهوري. عارٌ علينا ان ننسحب، علينا المواجهة".

فنظر اليه الجميع لا سيما الرئيس الجميل متسائلين على ماذا يتكل هذا الضابط الذي عاكس رأي جميع الحضور. وأكمل: " فخامة الرئيس، انا صاعد الى سوق الغرب على رأس اللواء الثامن لحماية قصر بعبدا وانقاذ رمز الجمهورية اللبنانية ".

خرج هذا الضابط المشاكس وصعد الى سوق الغرب وقاد أشرس المعارك وصدَ الهجومات المتكررة من القوى الوطنية والفلسطينية فانقذ وزارة الدفاع والقصر الجمهوري وبالتالي، الجمهورية.

في أيلول 1988، وصلت الامورالى شفير الهاوية عندما انهارت مؤسسات الدولة: مجلس الوزراء لا يلتئم ومجلس النواب مشلول ورئيس جمهورية شبه معزول.

وحده قائد الجيش انذاك العماد ميشال عون قبل تشكيل حكومة عسكرية انتقالية هدفها تأمين انتخاب رئيس جمهورية في اجواء ديمقراطية...فكانت "المهمة المستحيلة".

لم يمر بضعة اسابيع حتى بدأت الاستفزازات من قبل الجيش السوري فقُصف مرفأ بيروت وتم اقفال المعابر وحوصرت "المنطقة الشرقية".

لم تنفع الوساطات مع الجيش السوري لوقف التعديات السافرة فكان اعلان "حرب التحرير" على الاحتلال، فاجتاح لبنان شعور العنفوان والشرف وتطوع آلاف الشبان في الجيش اللبناني في ظاهرة فريدة من نوعها لم يشهد لها تاريخ لبنان المعاصر مثيلاً.

عصفت بلبنان حربٌ ضروس وتحمَل خسائر فادحة، لكن الشعب صمد. ثم اندلعت حرب داخلية نتيجة مؤامرة خارجية لن ندخل بتفاصيلها الآن.

في 13 تشرين الثاني سنة 1990 اجتمعت قوى الشر لانهاء " تمرد ميشال عون" ...

بالفعل كان تمرد، تمرد على الاحتلال والظلم؛ تمرد...نحو الحرية ...

في ذلك اليوم المشؤوم خسر الجنرال المعركة العسكرية وغادر منفياً الى فرنسا فكانت نهاية مرحلة، وبداية مرحلة أخرى، مرحلة نشوء "الحالة العونية" المتمثلة خاصةً بالنضال الطلابي الذي كان لي الشرف الانضمام اليه.

غير ان الأمل بدأ يضمحل شيئاً فشيئاً بسبب كبت الحريات واستعمال ابشع الوسائل لانهاء تلك الحالة. أما الجنرال فكان يعطينا من وقت لآخر جرعات من الدعم المعنوي بواسطة رسائل مكتوبة أومسجلة فما كان للزخم الا أن يعود اقوى مما كان عليه.

واستمرت المسيرة حتى سنة 2005، تاريخ عودة الوطن الى الوطن، في يوم مجيدٍ من شهر أيار حين وقف الجنرال بلباس "غير مرقَط" في وسط بيروت صارخاً مجدداً بالجماهير الغفيرة "يا شعب لبنان العظيم" ...

دخل الجنرال السياسة اللبنانية في أول انتخابات نيابية سنة 2005 بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري. بالرغم من محاصرته من قبل معظم الافرقاء لاسقاطه كانت المفاجأة: " تسونامي" يجتاح لبنان ...

انها ظاهرة عون مجددأ...

تحوَل النضال الى نضال سياسي من داخل المؤسسات (البرلمان والحكومة) طيلة عدة أعوام، غير أن النتيجة لم تكن مرضية دائماً بسبب النظام الفاسد السائد في جميع مؤسسات الدولة اللبنانية واداراتها: توظيفات عشوائية اهلكت خزينة الدولة، مشاريع والتزامات وهمية، تهرب ضريبي، تهريب بضائع في المرفأ والمطار، تسليفات مصرفية وهمية الى سياسيين تحولوا الى" اغنياء جدد"، وما أخطر هؤلاء.

هل يمكن خرق هذا النظام الفاسد؟

في تموز سنة 2006، شنَ الجيش الاسرائيلي حرباً شعواء على المقاومة ولبنان. وهنا أيضاً، بالوقت الذي غسَل كل الأفرقاء أيديهم، اتخذ الجنرال موقفاً مشرِفاً طالباً من أنصاره وجميع اللبنانيين اسقبال وحضن مئات الآلاف من المهجَرين.

استمر النضال السياسي بعد ذلك دون كلل او ملل حتى 31 تشرين الثاني 2016، تاريخ انتخاب الجنرال رئيساً للجمهورية اللبنانية بعد طول انتظار.

وهنا ايضاً بدأت مسيرة جديدة: مسيرة اعادة بناء الدولة اللبنانية وعودة الكرامة الوطنية.

انا مع هذا العهد لأن على رأسه رجل حارب وقاوم السوري عندما كان محتلاً وصافحه عند انسحابه. (غيره تعاون وتعامل مع السوري عندما كان محتلاً وتشارك معه في نهب البلاد، وخاصمه عند انسحابه).

انا مع العهد لان على رأسه رجل انقذ الجمهورية عدة مرات، رجل شجاع واجه كل الدول للمحافظة على الكيان اللبناني.

رجلٌ مد يده لجميع الافرقاء لبناء تفاهمات وطنية،

رجلٌ لا يخضع ولا يُشترى،

رجلٌ لا ينحني،

رجل وقف الى جانب كل مظلوم وآخرهم رئيس الحكومة وعمل على اعادته الى وطنه بالوقت الذي خانه أقرب حلفاؤه.

رجلٌ انسانيٌ، وما ادراكم بمدى انسانيته.

رجلٌ مثابر لا يتعب،

رجلٌ سوف يعيد للبنان مجده وعزته،

رجلٌ لا يأبه بالاغراءات من اي جهة اتت.

انه رجل دولة، انه رجل في زمن قلَت فيه الرجال.

لكل هذا، انا مع العهد...

خليل جان حرفوش

رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين