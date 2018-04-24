بيان هام من وزارة الخارجية عن المسار المتعلق بإقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية

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تمّ تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية والبلديات لتطبيق دقائق احكام الفصل الحادي عشر من قانون الإنتخاب رقم 44/2017، المتعلق بإقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.

عن وزارة الخارجية والمغتربين:

أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي، وتوكل إليه مهام تنسيق ومتابعة عملية الإشراف على المراكز وأقلام الإقتراع من خلال موظفي وزارة الخارجية والمغتربين وتوزيعهم على المراكز والأقلام.

مدير شؤون السياسية والقنصلية السفير غادي خوري، وتوكل إليه مهام مواكبة عملية الإقتراع في كل من أوروبا وأستراليا واميركا الشمالية.

مدير المراسم السفير نجلى الرياشي وتوكل إليها مهام التواصل مع المراقبين اللبنانيين والدوليين في الخارج.

مدير الشؤون الإدارية والمالية السفير كنج الحجل وتوكل إليه مهام متابعة جميع الأمور المالية والإدارية المعنية بعملية الإقتراع (إستئجار مراكز – تعاقد – نفقات شتّى ...).

مدير الشؤون الإقتصادية السفير بلال قبلان وتوكل إليه مهام مواكبة عملية الإقتراع في كل من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

مدير الشؤون الإغترابية السفيرة فرح بري وتوكل إليها مهام متابعة شكاوى ومراجعات وطلبات المنتشرين الإنتخابية والإشراف على عملية إحصاء صناديق الإقتراع بعد إقفال باب الإقتراع كما والإشراف ومتابعة وصول جميع الصناديق إلى لبنان.

الملحق الدبلوماسي جان صادر وتوكل إليه مهام مواكبة عامة وتفصيلية لعملية الإقتراع في الخارج.

الملحق الدبلوماسي لمى مراد وتوكل إليها مهام مواكبة عامة وتفصيلية لعملية الإقتراع في الخارج.

الملحق شربل نمر وتوكل إليه مهام متابعة الحملة الإعلانية والإعلامية وعملية النقل المباشر.

مستشارة وزير الخارجية والمغتربين السيدة باسكال دحروج وتوكل إليها مهام التنسيق حول كافة عملية الإقتراع في الخارج من قبل الوزير.



عن وزارة الداخلية والبلديات:

مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس وتوكل إليها مهام تأمين مجريات العملية الإنتخابية لاسيما لجهة تأمين صناديق الإقتراع ومحتوياتها ومتابعة عملية إنتقال تلك الصناديق من وإلى الخارج وتوزيعها لاحقاً على لجان القيد الإبتدائية في مراكز المحافظات والأقضية وكذلك لجنة القيد العليا في بيروت.

المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، وتوكل إليه مهام المساعدة في تأمين مجريات العملية الإنتخابية لاسيما في كل ما يتعلق بإعداد القوائم الإنتخابية للناخبين في الخارج.

العميد المتقاعد منير شعبان وتوكل إليه مهام التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في كل ما يتعلق بمهام اللجنة المشتركة.