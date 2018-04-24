الرئيس عون وجّه رسالة الى مجلس النواب عبر رئيسه طالب فيها بإعادة النظر بنص المادة 49 من قانون موازنة 2018

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

"استناداً الى الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور،

وبناء على المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر في 18/10/1994 وتعديلاته لاسيما الفقرة 3 منها،

وجّه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم رسالة الى مجلس النواب بواسطة دولة رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري، طالبا اعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، التي تقضي بمنح اقامة الى كل عربي او اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حددتها المادة المذكورة."