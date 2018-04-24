الرئيس عون يوجه رسالة الى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين في الثامنة من مساء غد لمناسبة الاستحقاق الانتخابي

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السفير الاماراتي من قصر بعبدا: نقف دائما الى جانب لبنان في كل الظروف والمناسبات

رئيس الجمهورية لوفد الجمعية الدولية لاخلاقيات علم الاحياء: المؤتمرات المشتركة بين الشعوب المختلفة تساعد على تبادل المعلومات

يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء غد الاربعاء، رسالة الى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة مع اقتراب انتخابات مجلس النواب لدورة 2018، والتي تبدأ يوم الجمعة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الدول العربية، وتستكمل يوم الاحد في دول اوروبا واميركا وافريقيا، وتنتهي في 6 ايار المقبل في لبنان.

وسيعرض الرئيس عون في رسالته الى اللبنانيين اهمية المشاركة في العملية الانتخابية في ظل القانون الانتخابي الجديد.

سفير دولة الامارات العربية المتحدة

الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات اليوم تناولت مواضيع دبلوماسية وشؤونا وزارية وعلمية.

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير دولة الامارات العربية المتحدة السفير حمد الشامسي في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية الوزير السابق الياس بو صعب، واجرى معه جولة افق تناولت العلاقات بين البلدين والاوضاع الاقليمية الراهنة. بعد اللقاء، ادلى السفير الشامسي بتصريح قال فيه: " سعدت اليوم بزيارة فخامة الرئيس ونقلت اليه تحيات اخيه صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتمنياته للبنان بدوام التقدم والازدهار. وعرضت خلال اللقاء للعلاقات الاماراتية- اللبنانية والحرص الذي تبديه قيادة الدولة بتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة. وتداولت مع فخامة الرئيس في النتائج الايجابية التي حققها مؤتمر "سيدر" وما يمكن ان تقدمه دولة الامارات في سبيل مساعدة لبنان وتعزيز اقتصاده ومؤسساته الامنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش وقوى الامن الداخلي. واكدت لفخامة الرئيس ان دولة الامارات تقف دائما الى جانب لبنان في كل الظروف والمناسبات. وقد عبر فخامته عن اهمية العلاقة التي تربط بين لبنان ودولة الامارات والتي كانت دائما على مستوى الاخوة والصداقة والتعاون، مقدرا خصوصا الرعاية التي يلقاها اللبنانيون في دولة الامارات . واعرب ايضا عن "امتنانه للدور الذي تقوم به بعثتنا الدبلوماسية على صعيد تعزيز العلاقات بين البلدين، وما نقوم به شخصيا من جهد لتنمية هذه العلاقات. وحملني فخامة الرئيس تحياته الى القيادة الاماراتية الرشيدة وتمنياته بان يزور لبنان ابناء الدولة خلال فصل الصيف كما كانوا يفعلون في السابق".

وزير الدفاع

وفي الشأن الوزاري، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وعرض معه شؤون الوزارة.

المطران جوزف زحلاوي

وفي قصر بعبدا، مطران اميركا وكندا للروم الارثوذكس جوزف زحلاوي الذي اطلع الرئيس عون على اوضاع ابناء ابرشيتي اميركا وكندا ومتابعتهم للاوضاع في لبنان.

وفد الجمعية الدولية لاخلاقيات علم الاحياء

واستقبل الرئيس عون وفد الجمعية الدولية لاخلاقيات علم الاحياء Bioéthique في "الاونيسكو"، برئاسة رئيس جامعة القديس يوسف الاب الدكتور سليم دكاش، وعميد كلية الطب في الجامعة البروفسور رولان طنب، واعضاء من الجمعية ينتمون الى مختلف دول العالم.

وعرض الوفد لرئيس الجمهورية المواضيع التي تتعامل معها الجمعية في ظل التقدم الحاصل على الصعيد الطبي، علماً ان الجمعية انشئت عام 1993، وانه تتواجد في لبنان منذ العام 2002 منظمة وطنية للتبرع بالاعضاء والانسجة وزراعتها، وهي تنسّق مع لجنة مماثلة في وزارة الصحة.

البروفسور رولان طنب

في مستهل اللقاء، شكر البروفسور طنب رئيس الجمهورية على استقبال الوفد، لافتاً الى اهمية انعقاد مؤتمر اللجنة الدولية لأخلاقيات علم الأحياء التابعة للاونيسكو في لبنان، "ليظل صوتنا مسموعاً في المحافل الدولية، وللتعبير عن تعلقنا بالحرية، والعيش المشترك والتعددية". وأشار إلى أن من اهتمامات اللجنة التي تعنينا جميعاً، موضوع المهاجرين واللاجئين في العالم، وتأثير الضخ المعلوماتي على حياتنا اليومية، والأشكال المختلفة للعائلات الحديثة، وغيرها.

كما تحدث الدكتور جو هانس فندلوف باسم الوفد عارضا لاهمية المواضيع التي تناقشها الجمعية، ومعربا عن سعادته لانعقاد المؤتمر في بيروت.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد شاكرا له اختياره لبنان لعقد مؤتمره السنوي. ورأى ان المؤتمرات المشتركة بين الشعوب المختلفة تساعد على تبادل المعلومات في ما بينها وتتيح تقديم الاكتشافات الحديثة. وقال: "ان تواصل اللبنانيين مع اهل الاختصاص اتاح لهم الافادة من منبع المعلومات العلمية التي بحوزتهم، منوها باختيار الشباب اللبناني لفرنسا لاكمال دراستهم وتخصصهم ومن ثم العودة للعمل في ربوع الوطن".

وتوجه الى الوفد بالقول "ان العلم الذي تطورونه هو علم المستقبل لانه سيتيح الاكتشافات الجديدة ومعالجة الامراض بسهولة بعد معرفة اسبابها".