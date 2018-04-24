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في لقاء حاشد في الجيه، د. فريد بستاني: ٦ايار هو يوم الحساب ،عليكم التغيير من اجل الوطن بعهد الرئيس العماد ميشال عون

24
APRIL
2018
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عقد المرشح عن المقعد الماروني في الشوف الدكتور فريد البستاني لقاء حاشد في الجيه حضره اهالي بلدة بعاصير في الاقليم .
 
بعد كلمة لاشرف كجك  عن الحرمان في الاقليم والشوف ،تحدث البستاني عن برنامجه الانتخابي وخصوصا على الصعيد الاقتصادي لان المرحلة اليوم هي مرحلة اقتصادية بامتياز  ونحن على شفير الانهيار :دين عام تجاوز ال٨٦مليار دولار ،،نمو اقتصادي لا يتعدى ال٢في المئة ، والبطالة تتعدى ال٣٨لدى الشباب بسبب المزاحمة الاجنبية في سوق العمل ،الفقر وصل الى ٣٨في المئة من الشعب اللبناني ،والشوف منكوب ،لا طرقات ،لا كهرباء ،لا فرص عمل ،لا مدارس،لا مستشفيات ،والمعاناة هي ذاتها في كل مناطق الشوف ،واليوم مطلوب دخول اقتصاديين الى الندوة الاقتصادية وانا واحد منهم ،من اجل معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتشريع لوضع رؤية اقتصادية تكون خارطة طريق نحو مستقبل زاهر.
 
واعلن البستاني انه سيكون ممثلا لدير القمر ولبرجا وشحيم وبعاصير وسينشىء مكاتب له في الاقليم والشوف الاعلى والحرف ودير القمر ،تضم فريق عمل متخصص للمعالجة ووضع الحلول ،
 
وواعلن البستاني محاورته  الجميع لانه رجل حوار من اجل بناء الوطن.معتبرا ان اللامركزية الادارية والكهربائية هي من الحلول للمشاكل التي يعانيها الشوف.
 
واعتبر البستاني ان همه الاول سيكون تامين البطاقة الصحية الموحدة وتفعيل ضمان الشيخوخة والبلد الذي لا يهتم بمسنيه هو بلد فاشل.
 
وتوجه الى اهالي بعاصير بالقول :٦ايار هو يوم الحساب ،عليكم التغيير من اجل الوطن بعهد الرئيس العماد ميشال عون .
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