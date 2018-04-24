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كلنا أرمن.... إدكار طرابلسي: يعاهد فخامة الرئيس مساندة طروحاته

24
APRIL
2018
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شدد القسيس الدكتور إدكار طرابلسي المرشح عن المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية على ضرورة الاحتكام أولا إلى الضمير في إختيار النائب الذي يجسّد ثقة المواطنين اولا عبر سيرته الشخصية، وثانيا عبر ارتباطه بتكتل كبير وقوي وقادر يلتزم بتحقيق برنامج انتخابي حقيقي يحقق الخير العام.
 
وشدد طرابلسي على اهمية مشاركة الناخبين المسيحيين بكثافة في بيروت الثانية تحقيقا لصيغة العيش المشترك ولمصلحة العاصمة واهلها عموما.
 
طرابلسي وإذ تعهّد بمتابعة مسيرته التي يعرفها الجميع إجتماعيا وسياسيا في حال وصوله إلى الندوة البرلمانية، شكر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل على الدعم الذي خصه به في احتفال حاشد اذ قال: "كلنا ادكار طرابلسي في 6 ايار". كما عاهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يكون أمينا لعهده ومناضلا لتحقيق رؤيته وسياساته لشعب لبنان العظيم.
 
 وفي سياق آخر، وفي الذكرى السنوية للمجازر الأرمنية، تساءل القسيس طرابلسي: "الى متى يستمر الجلاد في الشرق بالتهرب من مسؤوليته تجاه ضحاياه ويطلب منهم النسيان والسكوت بدل ان يتواضع ويعترف بجريمته ويعتذر منهم؟ ففي 24 نيسان كلنا أرمن لا ننسى ولا نسكت ولا تقهر كرامتنا".
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