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جبران باسيل والحرب الكونيّة الثّالثة (جومانا ناهض)

24
APRIL
2018
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كنّا جميعًا ننتظر، في خضمّ الأزمات الّتي تعاني منها معظم دول العالم، حربًا جديدةً ثالثة من ضمن سلسلة الحروب العالميّة لنتفاجأ بتغيّر كلّ المعايير والموازين لتكون حربًا باسيليّة كونيّة.
 
نعم، هي حرب، وجبران باسيل هو مطلق الشّرارة الأولى لهذه الحرب.
 
كيف لا وهو الرّجل الّذي لا يهدأ ولا ينام ولا يجعل الآخرين ينامون. ينامون؟ طبعًا لا فهُم دومًا متأهّبون لنسف أيّ حقيقة يعلنها على الملء.
 
كيف لا وهو الّذي ما ترك حفنة تراب محليّة أو دوليّة إلّا ووطئها وزلزل الأرض تحته فأعاد للمغيّبين ثقتهم بقدرتهم على اختيار قرارهم.
 
كيف لا وهو ردّ للمغتربين هويّتهم اللّبنانيّة وفخرهم بهذا الانتماء فعادوا للمشاركة في الخيارات الوطنيّة.
 
هو من استلم وزارات وأطلق قرارات فيها صاروخيّة فباتت أضعفها رمزًا للقوّة وحَلَت بعين الكلّ.
 
هو من يقول كلمته ويمشي من غير خوف أو ندم، مسلّحًا بالحقّ دومًا ومسيّجًا بمحبّة النّاس وثقتهم به.
 
هو من حافظ على كلّ تراث غنيّ من الماضي وانطلق منه نحو المستقبل فظهر لنا المستقبل مشرقًا نقيًّا كذاك الماضي.
 
هو من سيدخل اسمه كتاب غينيس للأرقام القياسيّة كأكثر شخصيّة تتعرّض للانتقاد لأنّه الشّخصيّة الأكثر جرأة وعملًا، وكأقوى شخصيّة تواجه الصّعاب بصبرٍ وحنكةٍ.
 
نعم إنّه هو مطلق الشّرارة وشاغل الدّنيا فلم يبقَ سياسيٌّ إلّا واتّهمه بأبشع الاتّهامات لكنّ سهامهم لم تصبه لأنّه كالماء الرّقراقة تعبر عبره الأمور لكنّه يثور ويزبد وتعلو أمواجه فيدمّر كلّ خشبيّ وما أكثر العقول الخشبيّة.
 
نعم إنّها الحرب الكونيّة الثّالثة، إنّها حرب جبران باسيل: أعلنها ، خطّط لها وسِر بها ونحن جنودك في حمل سلاح الحقّ والعدل والتّغيير نحن معك لاستعادة الوطن لأبناء هذا الوطن.
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