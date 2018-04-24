"طقس مجنون" يجتاح لبنان في الأيام المقبلة!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان حركة الرياح الجنوبية الشرقية تنشط اعتباراً من صباح يوم الأربعاء فتقذف معها الغبار الصحراوي نحو الأردن وسوريا ولبنان وتستمر حتى فجر الخميس وتصل نسبة الغبار الأبيض فوق لبنان الى 60%.

بالمقابل، تصل كتل رطبة نحو شمال مصر وسيناء فيتشكل منخفض جوّي فوق الأردن وفلسطين وتزداد فعاليته حين تصل الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة التي تتوجه من المحيط الهندي وبحر العرب نحو شمال المملكة السعودية والأردن وتصطدم برياح شمالية باردة منحدرة من شرق تركيا، فتتساقط امطار موحلة وترتفع نسبة الرطوبة فيتمدّد المنخفض الجوّي ويزداد حجمُه ليصل نحو لبنان وسوريا مصحوباً بعواصف رعدية وامطار غزيرة في بعض الأحيان، بخاصة في الجنوب والبقاع، تترافق الأمطار مع هطول البرَد.

طقس لبنان والمنطقة ليوم الأربعاء:

يتحوّل ظهر الأربعاء الى عاصف وممطر بغزارة في غرب الأردن وفلسطين مع عواصف رعدية وتساقط للبرَد، بينما يكون الجوّ دافئاً ومغبراً في سوريا ولبنان، تتمدد الأمطار نحو الجنوب والبقاع الغربي مساءً وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي.

الحرارة على الساحل: 24/17

في البقاع: 27/13

الجبال 1200: 19/12

الرطوبة: 25% ترتفع مساء الى 65%

الرياح: جنوبية شرقية ناشطة سرعتها بين 30 و 60 كلم في الساعة

الضغط الجوّي: 1011hpa

تشتد الأمطار بين ظهر الخميس ومساء الجمعة.