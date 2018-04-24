بالصور - "دولة الرئيس بدّي أعزمك على عرسي"... كيف ردّ الحريري عليها؟!

A + A -

أفادت جريدة "المستقبل" أنه "فور انتهاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من إلقاء كلمته في اللقاء الحواري مع الهيئات الاقتصادية الذي أقيم في قاعة البافيون في مجمع "السي سايد"، وأثناء شروعه بالخروج من اللقاء، سمع فتاة من وسط القاعة تناديه بأعلى صوت: "دولة الرئيس دولة الرئيس بدي إعزمك على عرسي"، وهي واقفة على كرسي وتلوّح ببطاقة الدعوة إلى حفل زفافها، فما كان من الرئيس الحريري إلا أن عاد أدراجه ومشى باتجاه مكان الفتاة حيث بدت عليها علامات التأثر من الموقف، مقدرةً مسارعته إلى تلبية طلبها، فبادرت إلى معانقته قبل أن يتسلّم منها بطاقة الدعوة ويلتقط صورة "سيلفي" تجمعه بها وبخطيبها".