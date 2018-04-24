الأخبار: - المشنوق طلب استدعاء جوان حبيش بسبب "المفتاح"

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ذكرت صحيفة الأخبار أن وزير الداخلية نهاد المشنوق طلب من محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي استدعاء رئيس اتحاد بلديات كسروان ـــ الفتوح، جوان حبيش، لـ"سؤاله عن ملابسات" ما جرى في بلدة المعيصرة الكسروانية، حيث سلّم حبيش إلى مرشح حزب الله في جبيل، الشيخ حسين زعيتر، "مفتاح كسروان ـــ الفتوح"، ليسلّمه بدوره إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. ورأى المشنوق أن خطوة حبيش مخالفة لقانون الانتخاب الذي يحظر على رؤساء البلديات ورؤساء اتحاداتها وأعضائها وموظفيها التدخل في الانتخابات النيابية! وحتى ليل أمس، لم يكن حبيش قد تبلّغ قرار استدعائه، بحسب صحيفة "الأخبار".