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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 24-04-2018

24
APRIL
2018
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البناء


كواليس
تقول مصادر دبلوماسية في الرياض إنّ العاصمة السعودية تعيش مناخات من القلق من طبيعة وحجم الردّ الذي سيقوم به أنصار الله على اغتيال الرئيس صالح الصماد بعدما أثبتت الأسابيع الأخيرة استحالة صدّ الهجمات الصاروخية التي تستهدف الرياض. ويطرح بعض القادة الأمنيين التساؤلات حول الحكمة من اغتيال الصماد وهو مسؤول سياسي ومفاوض ولن يؤثر اغتياله على الهيكيلية العسكرية التي تسبّب القلق للسعوديين بل سيجلب لهم المزيد من الضربات الصاروخية التي ستكون مشروعة ومبرّرة رداً على الاغتيال.
خفايا
لم تنجح بعد المساعي التي يبذلها وسيط معروف لإعادة المياه إلى مجاريها بين طرفين سياسيّيْن توترت العلاقة بينهما في الفترة الأخيرة، رغم أنهما حليفان في أكثر من دائرة انتخابية. وقالت مصادر مطلعة إنّ السبب الأساسي وراء عدم نجاح الوسيط في مسعاه يكمن في خشية أحد الطرفين من التوجه السياسي الجديد الذي ينتهجه الآخر، والذي قد يأخذ مداه بعد الانتخابات...!

الجمهورية


بعد زيارة إنتخابية قام بها أحد المسؤولين لأحد الوزراء تعمّد مسؤول كبير الإتصال بزعيم الطائفة التي ينتمي إليها الوزير المذكور وقال له: «بعد الزيارة حاسس إنك مش عم تنام...فردّ الزعيم قائلاً خلّيها عا الله يا رجل قطعت الأكل».
أكّد احد النواب أن الحجم الأكبر لتدخّل أصحاب السلطة والنفوذ يحصل في دائرة في جبل لبنان حيث وُضعت صورة مرجعية كبيرة هي المُرشحة فعلياً.
لفت أحد الوزراء الى تعذُّر إلتقاط صورة لأعضاء إحدى اللوائح في العاصمة بسبب إمتعاض غالبية الأعضاء من أحد المرشحين الذي كان خصماً منذ فترة غير بعيدة.

اللواء


غمز
يردّد رئيس حزب وسطي أنه حسم خياراته، لجهة تحالفاته في المرحلة المقبلة..
همس
تحاول الهيئات والمؤسسات المالية والنقدية الإبتعاد ما أمكن، عن لعبة دعم اللوائح، وإن كان البعض يعمل تحت الطاولة..
لغز
يمّم الجمهور غير الحزبي، بقاعاً وجهه شطر الماكينات القادرة على «الدفع المسبق» مما جعل السوق ينتعش في غير دائرة؟

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