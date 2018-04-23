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د. وليد نجيب الخوري: "أكيد بدّي اعشق جبيل وعلّي صوتي وقول جبيل أوّلاً... الإنماء جايي لعنّا"

23
APRIL
2018
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وصف د. وليد نجيب الخوري رفاقه في التيار الوطني الحرّ بـ "شعب لبنان العظيم" تماماً كما ناداهم الرئيس ميشال عون في السابق وذلك خلال حفل عشاء التيّار الوطني الحرّ في بيبلوس بالاس. وحضر الاحتفال المرشحون على اللائحة نفسها في جبيل: سيمون أبي رميا وربيع عواد، فضلاً عن فعاليات سياسية وإجتماعية جبيلية ومناصري التّيار. الخوري وجّه تحية من القلب لكل الجبيليين المناصرين للتيار اذ أنّهم جاهدوا وتعبوا لفترة طويلة. وفي ليلة الإثنين 23 نيسان التي صادفت يوم عيد مار جرجس، كشف د. وليد عن صلاته اليومية لهذا القديس "البطل" طوال 15 سنة، طالبا منه إعادة استقلال وسيادة وحرّية لبنان. واعتبر الطبيب الجرّاح أن مار جرجس قد استجاب لصلاته عام 2005 مؤكّداً أنهم لن يسمحوا لأحد بعرقلة مشروع الدولة خصوصاً أن كلام الرئيس ميشال عون قد تحقق، وأن بناء الدولة يتطلّب أساساً متيناً وموارد أوّلية نظيفة تمثّل الشعب!
واستغلّ الخوري الفرصة ليذكّر الشعب بأهمّية تمتّع الرئيس بكتلة نيابية وازنة وكبيرة لدعمه وتحقيق أفضل المشاريع لأهالي جبيل الأوفياء ولكلّ لبنان. ومن هذا المنطلق، عبّر الخوري عن عشقه لجبيل قائلاً: "أكيد بدّي اعشق جبيل وعلّي صوتي وقول جبيل أوّلاً... الإنماء جايي
لعنّا". ومن جديد، دعا مرشّح تكتّل التغيير والإصلاح عن المقعد الماروني في جبيل، كلّ الأهالي لإتّخاذ القرار المناسب والخيار الصحّ لتبقى جبيل الأولى وليبقى لبنان قوي!

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