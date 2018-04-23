هيئة طرابلس في التيار الوطني الحر: التيار ممثل بمرشح واحد فقط هو طوني ماروني وان لا علاقة له بهذه الحادثة.

بيان صادر عن هيئة طرابلس في التيار الوطني الحر:

عطفا على الاحداث التي حصلت اليوم في مرفأ طرابلس ومن تهجم على مكتب مدير المرفا الاستاذ احمد تامر، من قبل بعض الشبان ومن بينهم المرشح عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية على لائحة قرار الشعب السيد خالد رومية،

تعلن هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر ان التيار ممثل بمرشح واحد فقط على لائحة قرار الشعب هو طوني ماروني وان لا علاقة له بهذه الحادثة. كما تعلن الهيئة استنكارها لهذه الحادثة وتؤكد ان التيار الوطني الحر باعضائه ورئيسه يبقى هو الضمانة الاولى للدولة ومؤسساتها.