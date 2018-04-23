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حول كسروان- الفتوح وجبيل، سور عظيم "يا محلا" سور الصين.

23
APRIL
2018
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حول كسروان- الفتوح وجبيل، سور عظيم "يا محلا" سور الصين.

أما الدخول والخروج، فلا يكون إلا عبر بوابة حديدية واحدة ضخمة، لها مفتاح واحد، فقط لا غير.

هذا المفتاح، كان مخبئاً في مكان آمن. فما كان برئيس اتحاد بلديات كسروان أمس، إلا أن سلَّمه لحزب الله.

فور انتشار الخبر، "دق الخطر عالبواب". صارت القوات "ناطورة المفاتيح". أما "فتى الكتائب"، فتأهب.

استنفر الشباب. خرطشوا البيانات الانتخابية، وأطلقوا رصاصها الطائش.

غابت عن ذاكرتهم صورة مرشح القوات اللبنانية إدمون نعيم يرفع يد النائب علي عمار في دائرة بعبدا-عاليه عام 2005، إبان التحالف الرباعي.

نسَوا تصريح الرئيس أمين الجميل الذي شبَّه حينها السيد حسن نصرالله بوالده الشيخ بيار.

سقط سهواً عند القوات، التحالف الحكومي بينها وبين حزب الله.

أما شيخا الكتائب، سامي ونديم، فتناسيا أن تسليم مفتاح رمزي هو خطوة تقليدية طبيعية، أما تسليم المفتاح السياسي لعرين الموارنة إلى مرجعية معروفة، عبر مرشح حليف، فهو الخطر الكبير.

على كل حال، حفلة التحريض انتهت. بكلام العميد شامل روكز امس، وتعبير السيد حسن نصرالله اليوم.

والخوف أصلاً، سقط الى غير رجعة، منذ ذاك التفاهم الموقع في مار مخايل، والمكرس في كل لبنان...

حول كسروان- الفتوح وجبيل، ثمة سور عظيم. الكلام صحيح ودقيق. لكن السور سور كرامة. فجبيل، التي أبحر الحرف منها الى العالم لا تضيع وقتها بسخافة، والعاصية التي تكسرت عند أقدامها جيوش المحتلين، قبل أن يلفظها نهر الكلب، لا تشغلها شائعة.

سخافة وشائعة، على شاكلة ما يتعرض له ابناء المتن في شكل يومي، على يد من لا يزال يتوهم النفوذ، ويعيش عصر قوة ولى منذ زمن بعيد.

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