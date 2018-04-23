إعادة تعليق صورة عملاقة للنائب عون بعد حرقها والاشتراكي يرفع الغطاء عن المرتكبين‎

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بعدما تم حرق صورة عملاقة للنائب آلان عون، المرشح عن المقاعد الماروني في بعبدا عن لائحة "الوفاق الوطني" أمس على يد مجهولين، في بلدة الشبانية في المتن الاعلى، بادر ناشطون في هيئة حمانا في التيار الوطني الحر بالتعاون مع شباب من الحزب التقدمي الاشتراكي في المنطقة بتعليق صورة جديدة مكان الصورة المحترقة للنائب آلان عون ، وصودف مرور المرشح عن المقعد الدرزي في لائحة "وحدة وإنماء بعبدا"، هادي ابو الحسن، الذي أثنى على إعادة تعليق الصورة والتعاون الحاصل بين شباب التيار الوطني الحر وزملائهم في الحزب التقدمي الاشتراكي في هذا الاطار، مؤكدا ان النائب عون صديق وأخ ولا خلاف معه.

وكان اتصل المرشح هادي ابو الحسن امس بالنائب آلان عون مستنكرا حرق الصورة ومؤكدا ان الحزب التقدمي الاشتراكي لا يغطي هكذا أعمال ويرفع الغطاء عن المرتكبين، كما تلقى النائب عون اتصالا من رئيس بلدية الشبانية كريم سركيس وشخصيات عدة استنكرت الحادثة.