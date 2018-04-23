شروط فرعون التعجيزية لقبول دعوة الصحناوي إلى مناظرة تلفزيونية... كيف علق عليها اللبنانيون؟

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بعد أن أطلق الوزير فرعون شروط لقبها اللبنانيون "بالتعجيزية" أو "الحجج الواهية للهرب" من مناظرة دعاه إليها منافسه الوزير نقولا الصحناوي، اكتسح موقع تويتر التغريدات الساخرة فكتب البعض أن من أهم الشروط لقبول فرعون دعوة نقولا الصحناوي لمقابلة تلفزيونية هي:

- بناء ثلاث إهرامات على ساحة ساسين تحمل اسم الوزير ميشال فرعون

- تحضير فيديو يشرح كيفية نقل السيرة الذاتية لفرعون من ال floppy disk إلى Linked in

- العثور على العقد الذي رمته روز عن متن باخرة تايتانيك

- تأمين فنان صيني متخصص في نحت انجازات ميشال فرعون على حبة رز

- اعتراف الوزير الصحناوي أنه من وراء سرقة لوحة الMona lisa من متحف اللوفر سنة 1911

- اقناع الNASA بمهمة أصعب من العثور على كائنات فضائية وهي العثور على اقتراح قانون واحد للوزير ميشال فرعون

- تأمين إدراج اسم ميشال فرعون على موسوعة غينيس لأطول فترة نيابية من دون إنجاز

- تسجيل أغنية للفنان جاستين بيبر يغني به لا تهزي كبوش التوتي