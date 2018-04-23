رئيس بلدية المعيصرة: حبيش لم يكن يعلم وحصل إلتباس نتحمل مسؤوليته وليبقى لبنان موحدا

A + A -

يهم رئيس بلدية المعيصرة وعطفا على ما تم استغلاله من قبل بعض وسائل الاعلام المغرضة ان يوضح التالي:

انه اثناء افتتاح مركز الامام علي (ع) الثقافي ووضع حجر الاساس لبلدية المعيصرة وتوقيع كتاب تاريخ "المعيصرة وعشيرة ال عمرو" ارادت البلدية في سياق تأكيد ذكرها لراعي الحفل رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح الشيخ جوان حبيش ان تقدم درعا تكريمية لسماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من خلال رئيس الاتحاد الذي نفى علمه بذلك وقد حصل التباس من قبلنا في ماهية الدرع بين كونه درعا او مفتاحا رمزيا يظهر اواصر المحبة والانفتاح بين ابناء الوطن.

لذا

يهمنا ان نفيد باننا كبلدية نتحمل مسؤولية هذا الالتباس ونلتمس من الجميع عدم تضخيم الامر وعدم الاساءة لاي كان ورفع الالتباس الحاصل مؤكدين على ان المعيصرة جزء لا يتجزأ من قضاء كسروان الفتوح وان ابواب المعيصرة وقلوب ابنائها مفتوحة أمام سماحة السيد حسن نصرالله وكل شريف في هذا الوطن الموحد في ارضه وشعبه ومؤسساته كما ويهمنا ومن خلال هذا الدرع ان نجسد روح الالفة والمحبة والانصهار الوطني التي جسدتها وثيقة التفاهم الوطني التي خطها سماحة الامين العام مع فخامة رئيس الجمهورية الذي تسلم مفاتيح كل الوطن لنؤكد اننا معه ومع سماحة الامين العام نحلم بوطن واحد لشعب واحد ليس فيه ابواب موصدة امام احد ولنخرج جميعا الى فضاء ورحابة هذا الوطن الذي دفعنا جميعا اثمانا باهظة ليبقى واحدا موحدا عنوانا للعيش الواحد.