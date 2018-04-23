ميشال سكاف: يجب تحديث القوانين من أجل تحسين حياة المواطنين

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شدّد رئيس لائحة "زحلة للكل" والمرشّح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة زحلة، ميشال ميشال سكاف على انّ القوانين هي التي تحسّن حياة المواطنين وتطبيقها يصبّ في مصلحة الجميع، واشار الى انّ لديه مجموعة مشاريع وقوانين سيقدمّها في مجلس النواب، وسيشكّل هذا الموضوع أولويّة له.



وتطرّق في حديث له على اهميّة اللامركزية الإدارية ومساهمتها في محاربة الفساد، وعن انّ المرأة شريكة اساسية في المجتمع، ويجب اعادة تصحيح القوانين لأنّها تضرّ بها بشكل كبير، وتحدّث عن الجمعية الاورومتوسطية للحوار في جنيف، التي أسّسها وتساهم بتقوية الحوار والتعاون، بين المجتمعات المدنية في لبنان واوروبا، واعتبر انّ التحالف بين التيار الوطني الحر والمستقبل مهم جداً واساسي خصوصاً في المرحلة الراهنة فهو يشكل عنواناً للاستقرار الوطني، واكّد على أهميّة إعادة القرار إلى زحلة، التي أصبحت خصوصيتها جزءاً من التفاهمات الوطنية، مع ضرورة النأي بالنفس عن المحيط المشتعل.

كما وعارض سكاف موضوع تملّك الأجانب، وتحدّث عن حصرية السلاح داخل الدولة اللبنانية بالإشارة الى انّ مسألة سلاح حزب الله تُعالج بالحوار

وطالب اهالي زحلة بالمشاركة في التصويت

يوم 6 أيار وعدم المشاركة في التصويت يعني الفشل بالتغيير، لأنّ الانتخاب يعني المحاسبة الفعليّة.