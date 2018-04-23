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عازار : كان لا بدّ لحزب الكتائب أن يطلب من نائب رئيس بلدية جونية الاستقالة بدل أن يُجيّش قاعدته الانتخابية ويدعوهم للتظاهر امام الصرح البطريركي..

23
APRIL
2018
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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمرشح التيار الوطني الحر الاستاذ روجيه عازار على خلفية تقديم مفتاح قضاء كسروان الفتوح لسماحة السيد حسن نصرالله.

أولاً : يهمّ مرشح التيار الوطنيّ الحرّ عن دائرة كسروان الفتوح وجبيل الاستاذ روجيه عازار التأكيد مرة جديدة أن مفتاح القضاء قد سبق وقُدِّم من أبنائنا الاوفياء وفي استحقاقَيْن إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. والتزام ابنائنا بهذا القرار سيتجدَّد في ٦ أيار لنثبت للجميع وقوفنا الى جانب العهد وسيد العهد مع حرصنا على مبدأ الانفتاح والتلاقي مع جميع مكونات المجتمع اللبناني.

ثانيًا: إننا كتيار وطني حر، وإنطلاقًا من ميثاقنا الوطني والتزامًا منّا بورقة التفاهم الموَقَّعة بين فخامة الرئيس وسماحة السيد في العام ٢٠٠٦ وانطلاقاً من تعاليمنا المسيحيّة، نكرّس مبدأ الأخوّة، وقد تجسَّد بأبهى صورة في حرب تموز يوم استقبلنا إخوتنا وأهلنا وقمنا بواجبنا دون تردد. إِلا أنّه لا يحقّ لرئيس بلديّة المعيصرة أن يَتَّخِذ هكذا خيار ولا أن يستدرج رئيس اتحاد بلديات وحزبَيْن عريقَيْن الى خيارات نعرف جميعًا خلفياتها السياسية.

ثالثًا: لا بدّ أن نحيّي موقف رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح ورئيس بلدية جونية السيد جوان حبيش الذي أوضح خلفيات الموضوع إثر انتشار الفيديو المصور على شبكات التواصل الاجتماعي.

رابعًا: كان لا بدّ لحزب الكتائب الذي لطالما مارس الزميّة السياسية وبخاصةٍ في حملته الانتخابية الاخيرة، أن يطلب من نائب رئيس بلدية جونية الاستقالة وهو الذي طالب فيه قُبيل انتخابات الاتحاد، بدل أن يُجيّش قاعدته الانتخابية ويدعوهم للتظاهر امام الصرح البطريركي. وإزاء هذا الموقف غير المسؤول نهيب بأبنائنا في قضاء كسروان الفتوح التحلي بالمسؤولية، فكما أثبتُّم دائمًا حرصكم على الوحدة الوطنية والتزامكم بخيار المواطنية الحقيقية، نحثّكم اليوم أكثر من قبل ونحن على أبواب انتخابات نيابية التحلي بالحكمة وعدم الانجرار لتصرفات لا تؤدّي سوى لزعزعة الاستقرار.

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