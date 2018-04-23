زياد أسود لموقع "وطنٌ" : من انتم ومن منكم يملك الحق في وضع "فيتو" على احد له حيثية في جزين؟

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مقابلة أجرتها الزميلة تانيا إسطفان عبر البث المباشر لموقعنا في برنامج الطريق الى البرلمان مع النائب زياد أسود أبرز ما جاء فيها: اذا نحن تحالفنا مع الجماعة الاسلامية يؤخذ علينا هذا التحالف، اما اذا غيرنا زارهم او تحالف معهم لا يعتبر ان في الامر مشكلة للذين يضعون "فيتو" عليه: من انتم ومن منكم يملك الحق في وضع "فيتو" على احد له حيثية في جزين؟



هناك من يصنع تحالفات بهدف النجاح وهذه ليست انتخابات، بل النتيجة الايجابية للانتخابات هي بحل المشاكل في المنطقة ووضع قضايا الناس في سلّم الاولويات وليس فقط لحصد الاصواتهذا النفور والاتهامات بالطائفية وكل اشكال الاتهامات الاخرى لا يؤدي الا الى انقسام اكبر، ونحن لا نتعامل معهم بالمثل والدليل ان السيدة بهية الحريري تجول في جزين ولا احد تعرض لها بكلمة حتىفي تحالفنا مع الجماعة الاسلامية ود.عبد الرحمن البزري لا تطفل ولا استزلام ولا اي شيء آخر بل عنوان واحد هو صيدا وجزين بعد سنوات طويلة من البُعد، ونحن لم نتطفل على احد بينما الاخرين يتطفلون علينا في كل مناسبةنحن ننتقد الآخرين بالعام اما هم فينتقدوننا بالشخصيلماذا حرمتم جزين على مدى 9 سنوات من اموال مجلس الجنوب ولماذا اليوم ظهرت تلك الاموال وبدأت المشاريع؟



هذا يعني ان المال العام يستعمل في الانتخابات وضدنا تحديدًحتى الساعة انا نائب عن كل البلدات والقرى بكافة طوائفها ومن موقعي انا الاقرب لاكون جنبهم اذا اصابهم اي شيء، وعندما اطلب اي خدمة لاي بلدة شيعية في المنطقة التي امثلها لا يحق لاي احد ان يقول لي ان هذه القرية ليست من شأنيلا يستطيع بري التكلم عن كرامة اهل جزين وهو حاجب عنهم ابسط الامور كالمستشفى الحكوميلا يجوز لبري ان يمنن اهل جزين وهو يمارس عليهم سياسة التهجير والنكد السياسي.



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