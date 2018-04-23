إيلي حنا: أستنكر وأشجب ذلك التطاول على منارات مضيئة في لبنان والمشرق وأرفض رفضا قاطعا التهجم على مقامهم بسبب رفضهم للاعتداء الثلاثي على سوريا

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أدلى النقيب إيلي حنا المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة عاليه الشوف بالتصريح الآتي:

أستنكر وأشجب ذلك التطاول على منارات مضيئة في لبنان والمشرق. وأرفض رفضا قاطعا التهجم على مقامهم بسبب رفضهم للاعتداء الثلاثي على سوريا. فمن حقهم أن يروا بأن اعتداء كهذا يضرب مفهوم القانون الدولي وحقوق الإنسان وبمقدار التأييد للبيان نرحب بالبيان المشترك الصادر عن الفاتيكان وبطريركيتي موسكو وأنطاكية ونثمن مضمونه الشاجب لكل اعتداء من دولة على أخرى والخاضن لبهاء التنوع في المشرق كله. ونؤكد شجبنا لأي عنف واعتداء على الأبرياء من أي جهة صدر.