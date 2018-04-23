خوري استقبل وفداً من برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وفداً من برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان، تترأسه أديتي هات أخصائية في الوظائف الحكومية الأساسية في المقر الرئيسي للـUNDP في نيويورك، ويضم الوفد مديرة مكتبUNDP في لبنان سيلين مويرود، مدير البرامج التنموية حسن كريم ومديرة برنامج UNDP في وزارة الاقتصاد والتجارة رفيف برو.



وأطلعت هات وزير الاقتصاد على نتيجة الجولة التي قامت بها على مجلس الخدمة المدنية والوزارات المعنية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة واقترح الوزير بدوره تشكيل طاولة حوار تضم كافة الوزارات المعنية بإشراف رئاسة الحكومة لإعادة تأهيل وجود برنامج الUNDP في الإدارات الرسمية وكيفية تنظيمها لرسم خارطة طريق التعاون للمستقبل بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان.