الرئيس عون عرض مع السفير الفرنسي نتائج "سيدر" والتقى رئيس الحزب القومي ورئيس جمعية المشاريع

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نتائج مؤتمر " سيدر" الذي عقد في باريس والالية التي ستعتمد لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين لبنان والدول والمؤسسات التي شاركت فيه. واوضح السفير الفرنسي ان المؤتمر حقق نجاحا منوها بتصميم الدولة اللبنانية على اجراء اصلاحات تواكب مرحلة ما بعد " سيدر".



وخلال اللقاء، اجرى الرئيس عون مع السفير فوشيه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة داخلياً واقليميا، والاستحقاق الانتخابي وما سيليه من خطوات سياسية واصلاحية. واعلم السفير الفرنسي الرئيس عون ان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ينوي القيام بزيارة الى لبنان بعد الانتخابات النيابية للاطلاع على الاوضاع فيه واجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة. واشار السفير فوشيه ان زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون للبنان لا تزال قائمة، لكن موعدها النهائي لم يتحدد بعد.



رئيس الحزب القومي

واستقبل الرئيس عون رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي السيد حنا الناشف وعميد الشؤون السياسية في الحزب السيد قيصر عبيد، وعرض معهما الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الراهنة على مختلف الصعد. واوضح السيد الناشف انه عبّر لرئيس الجمهورية عن التقدير للمواقف الوطنية والقومية التي يتخذها دفاعا عن سيادة لبنان وعن القضية الفلسطينية.



رئيس جمعية المشاريع

وفي قصر بعبدا، استقبل الرئيس عون في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول والسيد فادي حنا، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الشيخ الدكتور حسام قراقيرة مع وفد من الجمعية ضم الدكتور بدر الطبش والدكتور احمد دباغ. وتم خلال اللقاء التداول في الاوضاع العامة والتطورات الداخلية والاقليمية.



تعزية الرئيس اليمني باستشهاد لحود

الى ذلك تلقى الرئيس عون برقية من رئيس الجمهورية اليمنية السيد عبد ربه منصور هادي عزاه فيها باستشهاد الموظف في الصليب الاحمر الدولي حنا لحود الذي سقط في محافظة تعز في اليمن برصاص مسلحين خلال ادائه مهمته الانسانية،" في جريمة نكراء يرفضها كافة ابناء الشعب اليمني والمجردة من قيمنا الاخلاقية والانسانية وتعاليم ديننا الاسلامي".



واشاد الرئيس اليمني بالجهود الكبيرة التي يبذلها الصليب الاحمر وكافة العاملين فيه من خلال ما يقدمونه من دعم اغاثي وانساني الى كافة ابناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات للتخفيف من اوضاعهم الانسانية التي يعانون منها.



وأضاف: " ان يد العدل ستطال مرتكبي هذه الجريمة وكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن والعاملين في المنظمات الدولية"، مؤكدا ان مرتكبي ومخططي هذه الاعمال الاجرامية يحاولون اعاقة عمل المنظمات الانسانية والعاملين فيها.



وعبَّر الرئيس اليمني عن صادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي الشهيد بهذا المصاب الأليم.