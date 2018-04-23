بالصور - تحذير الى جميع اللبنانيين في الإنتشار وخاصة في السويد

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بيان صادر عن لجنة الإعلام والتواصل في قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ:

تحذير الى جميع اللبنانيين في الإنتشار وخاصة في مملكة السويد،

يهم لجنة الإعلام والتواصل في قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحّر ان تلفت نظر جميع اللبنانيين في الإنتشار الى انه تجري منذ مدة اعمال مشبوهة من قبل فئات مأجورة تحاول تشويه صورة التيّار الوطنيّ الحرّ ومرشحيه.

وآخر هذه الوسائل كانت في مملكة السويد بإرسال رسائل الى هواتف اللبنانيين في السويد من أرقام غير معروفة وتستخدم ليوم واحد ثم يتم إتلافها، عن أسماء وصور مرشحي التيّار الوطنيّ الحّر، وبأعداد كبيرة وبطريقة هستيرية، بهدف خلق ردة فعل سلبية ودفع اللبنانيين الى الابتعاد عن التيّار الوطنيّ الحّر وعن مرشحيه.

إن قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ، وإزاء هذه التصرفات الغير موزونة من قبل مجموعات متضررة جمعتها مصلحة محاربة عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون ومحاربة التيّار الوطنيّ الحرّ معتمدة على وسائل غير اخلاقية، يتمنى على جميع اللبنانيين في الإنتشار الوعي والتنبه الى ما يحاك من مؤامرات للنيل من خياراتهم الحقيقية التي ستقود حتما إلى قيام لبنان القوي.