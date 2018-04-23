بالصور: مفاجأة للوزير صحناوي

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خلال اجتماع دعت اليه هيئة بيروت الأولى في التيار الوطني الحر في مركز التيار الجديد في ساحة ساسين centre Élysée و بحضور نائب رئيس التيار الوزير نقولا الصحناوي وبعد كلمة لمنسق بيروت الأولى المحامي الياس عباس تلتها كلمة لمسؤول الإعلام المحامي عماد جعارة جرى خلالها إطفاء الأنوار بشكل فجائي حيث بدأ الجمع بغناء أغنية happy Birthday واضاءة قالب حلوى كبير للمناسبة. حضر اللقاء العميد أنطوان بانو ومقرر بيروت ميشال متني وعدد من مخاتير التيار الوطني الحر بالاضافة الى عدد كبير من المحازبين والمؤيدين حيث تمنى المجتمعون "إكتمال الفرحة " في ٦ أيار بانتصار نهج التيار الوطني الحر ووصول مرشحيه الى الندوة البرلمانية.