أسرار الصحف ليوم الاثنين 23 نيسان 2018

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البناء

كواليس

تتابع مصادر أوروبية غربية تفاصيل الليل الطويل الذي عاشته الرياض وتخلله إطلاق نار حول القصر الملكي وداخله من دون صدور توضيحات رسمية سوى ما يتصل بالحديث عن طائرة لاسلكية، تفادياً للاعتراف بأنّ القصد هو طائرة بدون طيار، ولم تُعرف مهمة هذه الطائرة ولمن تعود وكيف تمّ إسقاطها، وهل كانت مزوّدة بكاميرات تصوير أو بتسليح معيّن؟ ولا عُرف سبب إطلاق نار كثيف متواصل خلال الليل من مواقع متعدّدة، وهل القضية هي شأن عابر أم تتصل بالخلافات في العائلة الحاكمة بين الأمراء وولي العهد…؟

الجمهورية

سُمِع أحد المسؤولين وهو يُبلِغ أعضاء ماكينته الإنتخابية:» هذه الإنتخابات هي الأسوأ التي يشهدها لبنان وأحد عناوينها السيّئة أنها شرّعت الغدر وقلّة الوفاء.

يتندّر أحد السياسيين في مجالسه الخاصة على زيارة مسؤول كبير إلى دارة وزير حالي خارج بيروت ويقول: يحضرني المثل الشعبي الذي يقول»راح المستوي لعند المهتري».

تجري محاولات لثني وزير حالي عن تجيير أصوات الفئة التي يتزعّمها لمصلحة أحد التيارات السياسية في منطقة نائية.

المستقبل

إنّ ديبلوماسياً رفيعاً من المساهمين في إنشاء مجموعة الدعم الدولية للبنان يشدد على أهمية مؤتمر "بروكسيل 2" باعتباره لن يتطرق فقط إلى مسألة دعم وتمويل احتياجات المجتمعات المضيفة للنازحين بل سيتطرق كذلك إلى دور المجتمع الدولي في دعم المسار الهادف إلى إيجاد حل يتيح عودتهم إلى وطنهم.