مصالحة تطوي صفحة 7 أيار

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في خطوة تعكس إرادة جنبلاطية لطي صفحة 7 أيار 2008، رعى جنبلاط أمس، مصالحة جامعة لإنهاء قضية الزيادين التي وقعت منذ 11 عاماً، حيث استقبل في دارته في كليمنصو مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا وممثل الرئيس بري السيد أحمد بعلبكي، بحضور النائب غازي العريضي بحضور عائلة شمص ووالدَي الشهيدين زياد قبلان وزياد غندور. وتمّ خلال اللقاء تثبيت المصالحة والتفاهم وإسقاط الدعاوى القانونية المتعلقة بالقضية.

وشكر النائب جنبلاط السيد نصرالله والرئيس بري على تعاونهما في إنهاء هذا الملف وحرصهما على تثبيت الوحدة الوطنية، كما توجّه بالشكر والتقدير لعائلتي الشهيدَيْن ومواقفهما المسؤولة أثناء تلك المحنة، موكداً أن هذه الصفحة الأليمة قد طُوَيْت.