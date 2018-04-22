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علق المرشح عن التيار الوطني الحر في دائرة كسروان - جبيل روجر عازار على قضية فيديو رئيس إتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش خلال جولته قائلاً: كسروان الفتوح بجردا وساحلا عبر التاريخ فاتحة قلبا وإيديا لإستقبال ومساعدة وحماية كلّ الناس بالظروف المرّة والحلوة. وبال ٢٠٠٥ سلّمت مفتاحا للزعيم المشرقي فخامة الرئيس العماد ميشال عون يلّي هوِّ بيّ الكلّ، ويلّي أَسّس تيارو تيكون لخدمة الوطن والشعب، وهيدا يليّ تبرهن بال٢٠٠٦.مفتاح كسروان الفتوح ما إلو نسخة تانية، نسختو واحدة وحيدة اصليّة مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون.