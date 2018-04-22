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باسيل من المنصورية: يتهموننا باقحام الرئيس في الانتخابات وهذا لم يحصل حتى اليوم لكن قلبه مع ناسه فلماذا رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة يتدخلان في الانتخابات ويطلبون من الرئيس ان يتفرج؟

22
APRIL
2018
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خلال لقاء لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مع أهالي المنصورية في جولته المتنية، تسأل الوزير باسيل عن :" يتهموننا باقحام الرئيس في الانتخابات وهذا لم يحصل حتى اليوم لكن قلبه مع ناسه فلماذا رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة يتدخلان في الانتخابات ويطلبون من الرئيس ان يتفرج؟"

مقتطفات من كلمة الوزير باسيل :
- سجلوا عندكم: كل من يخالف معكم سنلاقيه بعد ٦ ايار فالوضع السابق انتهى
- مجتمعنا يرفض الآحادية ولا ثنائية بين التيار والقوات ونحزن لأن البعض يضيع التضحيات والشهداء الذين قدمهم بكذبة فالسياسة اللبنانية تستحق من هم اكبر من ذلك
- يشعر البعض بوجود شبح ووهم في المتن وكأننا لا نزال في سلطة القاضي الظالم ورئيس البلدية الذي يستنسب والدركي المسيس... هؤلاء انتهوا ولا مكان لهم اليوم في المتن
- عندما قيل لهم قدموا اثباتاتكم للقضاء قالوا ان السلطة تستدعيهم لأنهم لا يملكون ولو ورقة واحدة
- ردا علينا بطلب مناظرة الا ان المناظرة تكون بين قيمتين متساويتين وليس بين الكذبة والحقيقة
- حقيقتنا ١٧٣ اقتراح قانون من تقديم تكتل التغيير والاصلاح وحقيقتهم ١٧٣ كذبة من على منبر مجلس النواب

- لهذه الانتخابات نتيجة واحدة: شرعية شعبية للرئيس والعهد فإما يخرج ضعيفا او قويا وكل هدفهم اضعافه منذ البداية
- يريدون الرئيس ضعيفا وازعجهم الرئيس القوي بكم وخبرية الرئيس الوسطي والحكم انتهت فمعنا رئيس الجمهورية قوي بنوابه ووزرائه وشعبه
- منذ البداية نقول اننا نواجه مؤامرة توطين النازحين لكن مشكلتنا غياب الشركاء الداخليين الذين يصوتون معنا على الورقة التي رفعناها للحكومة لتطبيق سياسة لبنانية تعيد السوريين
- هناك من يجرؤ على التنغيم بسمفونية التوطين فأين هم جميعا من موضوع النزوح واين صوتهم؟ امس اعربت مفوضية اللاجئين عن انزعاجها لأن ٤٨٠ سوريا عادوا... الم نقل لكم ان هناك مؤامرة خارجية لتوطين النازحين؟ الم نواجهها منذ البداية؟ فأين كان هؤلاء؟
- يتهموننا باقحام الرئيس في الانتخابات وهذا لم يحصل حتى اليوم لكن قلبه مع ناسه فلماذا رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة يتدخلان في الانتخابات ويطلبون من الرئيس ان يتفرج؟

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