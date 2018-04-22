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بعد عودته من منفاه في جزيرة البا واستعادته الحكم وخسارته معركة واترلو وتحضره للذهاب هذه المرة دون عودة من منفاه الاخير في جزيرة القديسة هيلينا . سئل نابوليون بونابرت من قبل احد مساعديه , لماذا عدت وقاتلت وخسرت ؟ فاجاب : هذا العالم رقعة شطرنج . ونحن فيه اما نكون بيادق واما نكون ملوك . ارفض العيش كبيدق واتقبل الموت كملك . وكان له ما اراد والانفاليد شاهد .

رقعة الشطرنج تتحرك من جديد . ماكرون يزور واشنطن وترامب سيلتقي بوتين وكيم جونغ اون سيجلس مع ترامب . منذ اسبوعين فقط كان العالم - او صٌور وهٌوّل كذلك - على شفير الحرب . اساطيل ومدمرات وحاملات طائرات وصراخ وصواريخ في المتوسط والشرق الاوسط . اميركا وروسيا تتبادلان التهديد والوعيد . لم يحصل شيء . عنتريات وهوبرات . سيف وترس . اليوم يتحضر بوتين للقاء ترامب الذي كان سيحرق القوات الروسية في سوريا وسائر المشرق .



وترامب معجزة اميركا سيلتقي كيم جونغ اون اعجوبة كوريا الشمالية . واشنطن تتوسل بيونغ يانغ لعقد تسوية نووية معها لكنها في المقابل تستفز طهران لفرط الاتفاق النووي معها . عصا مع ايران وجزرة مع كوريا الشمالية . لماذا ؟ فتش عن اسرائيل في المنطقة وعن ايباك في الولايات المتحدة وعن صغار النفوس وكبار الفلوس بين الشرق الاوسط والشرق الاقصى . ثمة من يريد ان يستمر بسياسة التغاضي والتعامي .



بدأت بالتحالف الغربي ضد داعش في العراق وبالامس التحالف العربي ضد ايران في اليمن والتحالف الدولي العربي ضد الارهاب في سوريا من منطلق القاعدة التي كان يؤمن بها مصطفى كمال اتاتورك في استراتجيته الناجحة التي جعلته مخلصا ومنقذا لتركيا بعد الحرب العالمية الاولى . هذه القاعدة هي : لا يٌخضع الملحد الا الشيطان . اليوم يتم تسويق مزحة جديدة اسمها : قوات عربية في سوريا شبيهة ربما بقوات الردع العربية في لبنان . وكما نقول في بلدنا تندرا واحيانا تهكما : يطعمك الحج والناس راجعة . بدأ ما سمي الربيع العربي مع ثورة الياسمين في تونس لكنه انتهى في عاصمة الامويين في عاصمة الياسمين دمشق . وبيروت ليست بعيدة عنها .