بيان هام صادر عن رئيس بلديات اتحاد كسروان الفتوح جوان حبيش

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صدر بيان عن مكتب رئيس بلديات اتحاد كسروان الفتوح جوان حبيش جاء فيه التالي:

بحضور عدد من رؤساء البلديات في كسروان الفتوح بمعرض وضع حجر اساس لمبنى بلدية المعيصرة وافتتاح مركز الامام علي الثقافي وتوقيع كتاب عن تاريخ المعيصرة وعند انتهاء كلمة رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش طلب منه رئيس بلدية المعيصرة السيد زهير عمرو تقديم درعا باسم البلدية الى سماحة السيد حسن نصرالله تبين انه مجسم مفتاح باسم قضاء كسروان الفتوح. وقد فوجئنا بذلك وتفادينا الرد حرصا على المقامات والمكان وانتهى الامر. مع التعبير عن احترامنا لمقام السيد حسن نصرالله بما يمثل من قيم ومن قناعات عبر عنها اخيرا في العبور نحو الدولة.

ان كسروان الفتوح هي لابناء كسروان وقلبها مفتوح لكل اللبنانيين الشرفاء.

يذكر ان فيديو يظهر فيه حبيش يقدم درعا على شكل مفتاح للسيد حسن نصرالله ادى الى ردود فعل واسعة على مواقع التواصل.