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العميد بانو: - وحدتنا الوطنية تصدّ الأطماع الخارجية والجيش أثبت قدرته على حماية الأمن في الداخل وعلى الحدود

22
APRIL
2018
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أعلن المرشح عن مقعد الاقليات في دائرة بيروت الاولى على لائحة " بيروت الأولى القوية " العميد أنطوان بانو في موقف له اليوم أنه مرشح الاكثرية والاقلية معاً انطلاقاً من الشعار الذي اتّخذه في حملته"من خدمة الوطن الى خدمة المواطن".
وقال إن "الشعب تعب من الانتظار وما نريده جميعنا هو دولة مدنية حديثة"، معتبراً أن "أهمية دور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تكمن في معالجته للازمات انطلاقا من مقاربة وطنية وأثبت أنه "بيّ الكل" داعياّ الجميع الى الالتفاف حول العهد بعد الانتخابات.
ورأى أن الجيش أثبت قدرته على حماية الأمن في الداخل وعلى الحدود، مشدداّ على أن الوحدة الوطنية تصدّ الأطماع الخارجية وتمنع أي أحد من النيل منا.
واعتبر أن المؤتمرات التي تعقد في الخارج مع الطاقات الاغترابية مهمّة جداً لتعزيز الروابط بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، مثنياً على موقف وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل الثابت على صعيد اشراك اللبنانيين المغتربين في العملية الانتخابية.

 

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