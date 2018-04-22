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ابي رميا لأهالي جدايل وميفوق: - الرئيس عون استطاع تعديل اتفاق الطائف بالممارسة لا بالنصوص

22
APRIL
2018
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أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون ابي رميا ان: "العماد ميشال عون استطاع تعديل اتفاق الطائف لا بالنصوص، بل بالممارسة والفعل"، لافتا الى انه "منذ ان وصل الى رئاسة الجمهورية، تمكّن الرئيس القوي من ان يفرض التعديلات على الطائف بشخصيته القوية وبممارسته لصلاحياته الدستوريّة".


أبي رميا وفي لقاءات جمعته مع أهالي جدايل ميفوق-القطارة شدد على ان "31 تشرين الاول 2016 شكّل نقطة تحول في تاريخ لبنان المعاصر لأنه أعاد للجمهورية كرامتها وكرس معادلة الشراكة الحقيقية مع انتخاب العماد عون رئيسا"، مضيفاً "هذا العهد هو الفرصة الأخيرة لدينا لبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعيّة".


ولفت أبي رميا الى الممارسات غير القانونية التي تفسد العملية الانتخابية من خلال استعمال المال السياسي لأغراض إنتخابيّة قائلا: "ما يقوم به البعض من شراء للضمائر واستخدام المال السياسي خلال الفترة الانتخابية اصبح لا يحتمل وسيكون لنا تحرك في هذا الخصوص وسنفضح كل المرتكبين".


وختم أبي رميا متوجها الى أهالي جدايل وميفوق-القطارة قائلاً: "لا يمكن للعهد أن ينجز ويحقق المشاريع الانمائية ما لم يكن الى جانبه كتلة وازنة في مجلس النواب وكتلة وزارية داعمة لتوجهاته في مجلس الوزراء، لذلك أدعوكم للتصويت بكثافة للائحة لبنان القوي في جبيل وكسروان لان العهد يستقي قوته منكم".

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