كلودين عون روكز شاركت في سباق سرادار بنك للسيدات

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شهدت العاصمة بيروت صباح اليوم الأحد الحدث الرياضي المرتقب وهو سباق سرادار بنك للسيدات الذي نظمته جمعية بيروت ماراثون منذ الصباح الباكر في منطقة واجهة بيروت البحرية جانب بيال وشارك فيه 4350 مشاركة ومشارك وهي أعلى نسبة مشاركة منذ إنطلق السباق في العام 2013 والهادف إلى تمكين المرأة من خلال الرياضة وجعل الحدث منصة لنصرة قضاياها وإعداد جيل جديد من العداءات .

واكب الحدث حشد من الشخصيات كانت في إستقبالهم رئيسة جمعية بيروت ماراثون السيدة مي الخليل وتقدمهم النائب نديم الجميل ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية السيد جان همام وأمين عام اللجنة نائب رئيس جمعية بيروت ماراثون العميد المتقاعد حسان رستم وممثل مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا العقيد جاك موسى ورئيس إتحاد ألعاب القوى السيد رولان سعادة ورئيسة إتحاد الجمباز السيدة نادرة فواز ورئيس حزب الحوار الوطني السيد فؤاد مخزومي ورئيسة جهاز الإسعاف والطوارىء في الصليب الأحمر اللبناني السيدة روزي بولس والسيدة زينا كرياكوس ممثل سرادار بنك ( الراعي الرسمي ) والسيد روجيه زكار رئيس مجلس إدارة كومرشال للتأمين والسوبرانو تانيا قسيس والفنان ناجي أسطا ( ضيف السباق ) الذي قدّم مجموعة من أغنيه أمام جمهور عريض وقدمت له الخليل درعاً تقديرية إضافة إلى الفنانة عايدة صبرا وأعضاء مجلس الأمناء والهيئة الإدارية في جمعية بيروت ماراثون .

وفي النتائج الفنية تمكنت العداءة ليا إسكندر ( نادي الجمهور ) من الإحتفاظ بلقب السباق الذي تحمله من النسختين السابقيتن للسباق عامي 2015 في جبيل و2017 في جونيه وأكثر من ذلك فقد تمكنت العداءة إسكندرمن تعزيز رقمها عندما سجّلت رقماً جديداً هو 41 .38 د والسابق هو 11 . 40 د أي بفارق 30 .2 د في ظل منافسة قوية من العداءتين نسرين نجيم صاحبة المركز الثاني وزينب بزي في المركز الثالث ( نادي إنترليبانون ) .

وكان السباق أشرف عليه مدير السباقات وسام ترّو ونقلته قناة الجديد على الهواء مباشرة وواكبه من الإستديو الميداني الزميل حسن شرارة مع عدد من الضيوف وميدانياً الزملاء إبراهيم وهبي وعلي حجازي وإيلي قسيس وهو تضمن الركض للمسافات : 10 كلم لفئة الإحتياجات الخاصة و10 كلم تنافسي و10 كلم للبدل و2 كلم تنافسي و2 كلم للأولاد مع أهاليهم و5 كلم للمرح ومفتوح لجميع الفئات حيث سجّلت النتائج الفنية التي قام بالتدقيق بها حكام الإتحاد اللبناني لألعاب القوى وهي التالية :

_ سباق 10 كلم تنافسي :

1 – ليا إسكندر ( الجمهور ) 41 . 38

2 – نسرين نجيم ( إنتر ليبانون ) 20 . 39

3 – زينب بزي ( إنتر ليبانون ) 58 . 40

_ فئة الإحتياجات الخاصة :

_ ( هاند سايكل ) :

1 – منى اللهيّب 40 . 28

2 – ريتا سعادة 10 . 30

3 – ماري جابي 38 . 33

_ ( الكراسي المتحركة ) :

1 – تريز عقل 00 . 11 . 1

2 – ريتا معلوف 01 . 11 . 1

3 – إيمان سنو ( دار الوفا ) 49 . 11 . 1

_ ( المكفوفات) :

1 – رنا كيوان 04 . 31 . 1

2 – كوثر طالب 34 .31 . 1

_ سباق 10 كلم للبدل :

1 – الجامعة الأميركية في بيروت ( الفريق الأسود ) 46 . 44

2 – الجامعة الأميركية في بيروت ( الفريق الأحمر ) 39 . 48

3 – الجامعة الأميركية في بيروت ( الفريق الأبيض ) 03 . 52

_ سباق 2 كلم تنافسي فئة ( 10 – 11 سنة ) :

1 – لين حمود ( العاملية الجنوبية ) 35 . 9

2 – ريان مهنا ( العاملية الجنوبية ) 59 . 9

3 – ماريانا عساف ( مدرسة قدموس صور ) 20 . 11

_ سباق 2 كلم تنافسي فئة ( 12 – 13 سنة ) :

1 – زينب فرهود ( العاملية الجنوبية ) 48 . 8

2 – سوسن زين ( العاملية الجنوبية ) 18 . 9

3 – ميرا شلهوب ( العاملية الجنوبية ) 49 . 9

_ سباق 10 كلم ( الفئات العمرية ) :

_ فئة 14 – 15 سنة :

1 – غدير الأشقر ( العاملية الجنوبية ) 42 . 49

2 – ريم طه ( البرنامج 510 ) 27 . 51

3 – إسراء عز الدين ( العاملية الجنوبية ) 21 . 58

_ فئة 16 – 17 سنة :

1 – يولا حسن ( نادي يلا نركض ) 50 . 42

2 – نور مصطفى 47 . 43

3 – رقيّة محمود ( نادي يلا نركض ) 11 . 45

_ فئة 18 – 19 سنة :

1 – غيّا متيرك ( نادي فينيقيا ) 24 . 45

2 – تمارا زين ( نادي إنتر ليبانون ) 30 47

3 – موريال سليم ( نادي الجمهور ) 07 .54

_ فئة 20 – 34 سنة :

1 - ماريا كيوان ( نادي يلا نركض ) 06 . 43

2 – جوان مكاري 09 . 43

3 – جنيفير تومازو ( نادي الأبطال ) 58 . 43

_ فئة 35 – 39 سنة :

1 – رندة دكروب ( نادي إنتر ليبانون ) 53 . 41

ريم أبو الحسن ( نادي إنتر ليبانون ) 49 . 45

3 – سارة علي 34 . 46

_ فئة 40 – 44 سنة :

1 – لينا ميتا ( نادي يلا نركض ) 46 . 45

2 – راشيل واتكنز 53 . 45

3 – عليا حيدر ( نادي إنتر ليبانون ) 19 . 48

_ فئة 45 – 49 سنة :

1 – ندى الجسر ( نادي إنتر ليبانون ) 50 . 45

2 – غريس يونس ( نادي إنتر ليبانون ) 19 . 48

3 – نهى بيضون ( نادي إنتر ليبانون ) 01 . 51

_ فئة 50 – 54 سنة :

1 – مها الشاعر ( نادي إنتر ليبانون ) 03 . 45

2 - جيانا سعد ( البرنامج التدريبي 542 ) 56 . 52

3 – آنا بيرم ( نادي إنتر ليبانون ) 37 : 55

_ فئة 55- 59 سنة :

1 – لاريسا الأعور ( نادي إنتر ليبانون ) 58 . 46

2 – رفقا محفوظ ( البرنامج التدريبي 542 ) 53 . 48

3 – لينا حداد 05 . 56

_ فئة + 60 سنة :

1 – ندى حابت 36 . 54

2 – دينيز كرم ( ناجي إنتر ليبانون ) 33 . 57

3 _ آمال وهبي ( البرنامج التدريبي 542 ) 52 . 03 . 1

وفي الختام أقيم حفل توزيع الدروع والورود والجوائز على الفائزات من قبل الشخصيات الرسمية الحاضرة كما أنشدت فرقة داليا فريفر وتضم جميل مدّور وجورج عودة النشيد الوطني وقدمّت فريفر مجموعة من الأغاني التراثية كذلك أنشد أطفال وطفلات أكاديمية السوبرانو تانيا قسيس النشيد الوطني إضافة لفقرات رقص من فرق فنية وعروض في الزومبا .

كما تواجدت مجموعة من القوى العسكرية والأمنية تولّت مسؤولية أمن السباق وسلامة المشاركات والمشاركين وعناصر من جهاز الإسعاف والطواريء الجانب الصحي إضافة لمشاركة قسم الشباب في الصليب الأحمر في المجال التنظيمي وتولّت شركة كومرشال للتأمين سلامة المشاركين والعاملين في السباق إلى عدد من المتطوعات والمتطوعين يمثلون الصليب الأحمر والجامعة الدولية واللبنانية الأميركية وجمعية سريّة وأسبوت لايت والمقاصد وبيروتيات .