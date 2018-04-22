روسيا: - سننقل طفل الفيديو المفبرك إلى لاهاي!

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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكساندر شولغين أنّ موسكو ستعمل ما بوسعها لنقل "طفل الفيديو" السوري الى مقر المنظمة في لاهاي.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال شولغين في حديث لقناة "ان تي في" الروسية، إنّه لا يوجد هناك أيّ أسلوب آخر لإقناع الغرب بالطابع المسرحي للصور وتسجيلات الفيديو التي تم نشرها في الإنترنت.



وعن احتمال حظر خطاب الطفل في لاهاي، أجاب: "كل شيء ممكن".

وكان الطفل السوري حسن دياب قد تحدث لقناة "روسيا 24" عن تفاصيل تصوير الفيديو المفبرك من قبل منظمة "الخوذ البيضاء"، قائلاً إنّه كان مع أمه في القبو عندما نادوا عليه من الشارع للذهاب إلى المستشفى.

وعندما دخلت أسرته المستشفى أخذه بعض الأشخاص وبدأوا صب المياه عليه. وأكد الوالد أقوال ابنه هذه، مضيفاً أنّه لم يحدث أيّ هجوم كيميائي في دوما.