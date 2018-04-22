نقيبا الصحافة والمحررين نعيا الصحافيّة ماجدة صبرا‎

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نعى نقيبا الصحافة والمحررين الأستاذان عوني الكعكي والياس عون الزميلة الأستاذة ماجدة صبرا المديرة المسؤولة لمجلة "الشراع" وشقيقة الزميل الأستاذ حسن صبرا.



وقال النقيب عون: تفقد الصحافة اللبنانيّة ونقابة المحررين صحافيّة راقيّة متزّنة، كانت اليد اليمنى لشقيقها العزيز الزميل حسن. برحليها نفتقد نقابيّة وصحافيّة أحبّت مهنتها كما أحبّت وطنها حتى الرمق الأخير من حياتها.



لعائلتها وخصوصًا لشقيقها الزميل حسن صبرا ولأسرة "الشراع" نتقدّم بتعازينا الحارة باسم نقيب الصحافة وباسمي بأحرّ التعازي للرحيل المبكر لعروسة الصحافة اللبنانيّة والعربيّة.