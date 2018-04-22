مجتهد: - حكاية الدرون أسطورة لدفع الحرج... وما حصل في حي الخزامى هجوم!

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نشر المغرّد السعودي المعروف بـ"مجتهد" على حسابه في "تويتر" رواية مغايرة لما تمّ تداوله رسمياً في السعودية حول حادث إطلاق النار في حيّ الخزامى بالقرب من القصر الملكي.



وقال مجتهد إنّ المعلومات المتوافرة حتى الآن حول إطلاق نار في حي الخزامى ناتج هي حصول "هجوم من سيارات تحمل مدفع 50 ملم"، مشيراً إلى أنّ "الرد كان عشوائيا".

وأضاف: "لم تتوفر تفاصيل حتى الآن عن هوية المهاجمين الذين اختفوا ولا الهدف من الهجوم ولا عن عدد الإصابات".



وأكد مجتهد أنّ "حكاية الدرون أسطورة جرى تأليفها لدفع الحرج".



ولفت إلى أنّه "قد تكون هناك طائرة درون بشكل عرضي أو جزء من تصوير المنطقة لمساعدة المهاجمين لكنّ إطلاق النار ليس له علاقة بها بل كان تبادل نيران من طرفين استغرق ساعة كاملة تقريبا".