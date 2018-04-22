كنعان : مسرحيات المادة ٤٩ مخجلة وحملات الافتراء لن تنال من الحقيقة التي ستبقى اقوى من نبض الكذب في يوم الحصاد

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قال النائب ابراهيم كنعان في الاحتفال الذي اقيم في باحة "البيت الابيض" في الجديدة في اولى محطات زيارة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل للمتن : "‏في هذا المشهد اليوم في هذه الساحة، نكرر محطات عدة تاريخنا مع الجنرال ميشال عون، في هذا البيت الذي لنا فيه جميعا ذكريات مع رفاقنا، في محطات الشهادة للحق والحقيقة في وجه الاقطاع والزبائنية والاحتلال وكل ما يفرض علينا".

وقال كنعان "ان مدرسة ميشال عون اليوم تتجسد في التيار ومن معنا لنكمل المسيرة لنقول نعم ان صوتنا للعهد الذي سيعطي املا جديدا للبنان ورئيسه هو صاحب القضايا المستحيلة في كل المراحل والمحطات التي كان يفتجئ فيها الجميع ويفوز بالرهان"َ.

اضاف كنعان" ‏سنطوي في 6 ايار صفحة من الاقطاع والتضليل والاتهامات والمسرحيات اليومية، والاشاعات التي تطالنا يومياً وليست من قبيل الصدفة. فمش بالصدفة ان يقرأوا الجريدة الرسمية بشكل خاطئ، لان تلميذ ابتدائي او 10eme، يستطيع ان قرأ ان يميّز ما بين الاقامة الدائمة والمؤقتة، وهو نفسه يدعي انه لا يعرف ان التيار هو من صوّت ضد مكب الموت في برج حمود وضد خطة النفايات التي وافق عليها وزراء الكتائب في 12 آذار 2016. لذلك، فموعدنا مع 6 ايار، ‏ لان نبض الكذب ليس اقوى من الحقيقة لان الحقيقة تبقى الاقوى".

وختم كنعان بالقول " موعدنا مع الحصاد في 6 ايار لنفوز ب8 نواب من 8، وحبة الحنطة التي زرعها العماد ميشال عون ستثمر في كل بلدة وقرية متنية، وكل واحد منكم يجب ان يكون ماكينة انتخابية للشهادة ضد التزوير والكسل والخمول وقطف الاصوات في المواسم الانتخابية".