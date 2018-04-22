حظر الأسلحة الكيميائية: بعثتنا زارت أحد مواقع الهجوم المفترض في دوما

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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن بعثة خبرائها المعنية بالتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم بدوما دخلت اليوم السبت إلى المدينة الواقعة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها بهذا الصدد أن مفتشيها زاروا أحد مواقع الهجوم الكيميائي المفترض في دوما بهدف جمع العينات لتحليلها، مضيفة أنها "ستقوم بتقدير الوضع وستدرس خطوات لاحقة بما في ذلك الزيارة الجديدة إلى دوما".

وأشار البيان إلى أن العينات، التي جمعت في دوما، "سيتم نقلها في البداية إلى مختبر المنظمة في مدينة ريسفيك الهولندية لإحالتها بعد ذلك إلى مختبرات أخرى لإجراء التحليل".

وأكد أن المنظمة ستعد، استنادا إلى العينات والمعلومات، التي تم جمعها في دوما، تقريرا خاصا بنتائج عملها وسيتم تقديمه للدول التي وقعت على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.