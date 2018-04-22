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روحاني للأسد: سنواصل دعمنا لسوريا

22
APRIL
2018
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أكد الرئيس الايراني حسن روحاني استمرار دعم ايران لسوريا حتى عودة الامن والاستقرار الى كل ربوعها واعلن استعدادها للوقوف الى جانبها في مرحلة اعادة البناء والاعمار كما كانت معها في مرحلة الحرب ومكافحة الجماعات الارهابية.

وفي برقية تهنئة وجهها لنظيره السوري الرئيس بشار الاسد لمناسبة العيد الوطني السوري، اكد الرئيس روحاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مثلما وقفت الى جانب الحکومة والشعب السوري في الكفاح والتصدي للارهاب، فانها على استعداد لان تقف الى جانبهما بكل الامكانيات على صعيد اعادة البناء والاعمار.

 

وتقدم الرئيس الايراني باحرّ التبريكات لنظيره السوري وشعب بلاده لمناسبة العيد الوطني وذكرى استقلال سوريا واضاف، ان الشعب السوري المضحي ومثلما جاهد وقدم التضحيات في الماضي للحصول على استقلاله وطرد المستعمرين من بلاده، فانه يخوض اليوم كفاحا دؤوبا لاحباط مؤامرات الاعداء وانقاذ بلادهم من شر الارهاب وهم يحققون كل يوم انتصارا جديدا.

 

وتابع الرئيس روحاني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت في هذا الكفاح الى جانب الحكومة والشعب السوري وستواصل تقديم دعمها لهما حتى دحر قوى الشر وعودة الامن والاستقرار الى كل ربوع الجمهورية العربية السورية.

 

واعرب الرئيس روحاني عن امله بان نشهد الانتصار النهائي قريبا واضاف، ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما وقفت الى جانب الشعب السوري في الكفاح والتصدي للارهاب، فانها على استعداد ايضا للوقوف بكل الامكانيات الى جانبكم في مسيرة اعادة البناء والاعمار، سائلا الباري تعالى ان يمنّ على فخامتكم بموفور الصحة والنجاح وعلى شعب الجمهورية العربية السورية بالرفعة والانتصار.

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