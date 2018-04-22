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الكشف عن مكان الملك سلمان

22
APRIL
2018
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أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول سعودي، السبت، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز لم يكن بالقصر الملكي لحظة تعامل القوات السعودية مع الطائرة دون طيار بمنطقة الخزامي بالعاصمة الرياض.

 

وأضافت رويترز أن الملك سلمان كان بمزرعته بالدرعية.

 

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء السبت، إن القوات الأمنية أسقطت طائرة بلا طيار جانب القصور الملكية في منطقة الخزامي بالعاصمة الرياض.

 

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أنه عند الساعة 19 و50 دقيقة من مساء السبت، لاحظت إحدى نقاط الأمن بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع درون.

 

وأضاف أن ذلك اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق مالديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص.

 

وأفاد بأن الجهات المختصة شرعت بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة.

 


وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، مقاطع فيديو يسمع من خلالها أصوات إطلاق نار قرب أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.

 

وتصدّر وسم (هاشتاغ) #اطلاق_نار_في_حي_الخزامي موقع "تويتر" في السعودية خلال فترة قصيرة.

 

ونشر الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان، غانم الدوسري، مقاطع فيديو يسمع عبرها إطلاق النار بالقرب من قصر يزعم أنه مقر إقامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

- روسيا اليوم-

روسيا اليوم
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