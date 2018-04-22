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إنتخابات - المرشح الشيعي على لائحة المستقبل ـ القوات في بعلبك ـ الهرمل كاد يستقيل لولا التدخلات

22
APRIL
2018
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خالد عرار-

تواجه لائحة تيار المستقبل والقوات اللبنانية في دائرة بعلبك الهرمل سجالات حادة بين أعضائها الذين بدأوا يتبادلون التهم فيما بينهم بسبب سعي البعض منها للتفرد بالأصوات التفضيلية التي قد تحصل عليها واحتكار أحد أبرز مرشحي اللائحة بالإمكانات المالية والمعنوية، لأن تيار المستقبل والقوات اللبنانية لا يخفيان نيتهما باستهداف أحد المقاعد الشيعية للقول بأن حجم التأييد للمقاومة بدأ بالتراجع وليس كما كان في السابق.


هذه النية وبحسب مصادر الثنائي الشيعي، هي نتاج قرار اتخذته دول غربية وخليجية وسوف تبذل في سبيله الغالي والنفيس، إلا أن الخلافات بين أعضاء اللائحة المذكورة ووفق المصادر بدأت تتوسع يوماً بعد يوم وقد تصل في الأيام القليلة المقبلة إلى الإنفجار الذي سيؤدي إلى فرط عقد هذه اللائحة ولولا تدخلات الربع ساعة الأخيرة مع أحد مرشحي هذه اللائحة على أحد المقاعد الشيعية التي أثنته عن قرار اتخذه لعقد مؤتمر صحفي وإعلانه فيه عزوفه عن الإستمرار بالترشح. وقد أعطى بعض القيّمين على هذه اللائحة بعض الوقت لمعالجة القضايا التي بدأ المرشح الشيعي يشتَم منها رائحة صفقات.


التهدئة التي فرضتها تلك الإتصالات قد تسقطها التدخلات الخارجية، ومن غير المرجح أن تتوقف هذه التدخلات لأن دائرة بعلبك الهرمل تقع في دائرة الإهتمام والتركيز لدى عواصم لم تنفك من استهداف المقاومة وخطها وبيئتها منذ انطلاقتها الأولى.


وتتابع المصادر ان لائحة المستقبل والقوات تتلقى كل يوم صفعة من بيئة المقاومة التي ترفض رفضاً قاطعاً استقبال أي من مرشحي هذه اللائحة باستثناء قلة قليلة من بعض أقرباء أعضاء هذه اللائحة، وهذه المصاعب التي تواجهها اللائحة لم تقتصر على المكون الشيعي في بعلبك الهرمل بل حتى على المكونات الدينية الأخرى التي يحظى فيها حزب الله والمقاومة بحجم لا بأس به من التأييد. هذا التأييد يعود إلى ما قدمته المقاومة منذ نشأتها حتّى اليوم لكافة أبناء البقاع دون تمييز بين منطقة وأخرى أوبلدة وبلدة أخرى خصوصاً في الآونة الأخيرة عندما قامت المقاومة بسحق كل مجاميع الإرهاب الذي تمدد في منطقة عرسال لعدة سنوات وبات واقفاً أمام العديد من قرى المنطقة لا سيما منطقة القاع، رأس بعلبك، جديدة الفاكهة، ودير الأحمر يطلق صواريخ حقده وسياراته المفخخة التي زرعت الموت والدمار في العديد من قرى المنطقة وبات يتحيّن فرص الدعم الإسرائيلي الذي وفرته له طائرات العدوالإسرائيلي في العديد من الأحيان، لينقض على هذه القرى ويرتكب فيها مجازره الذي اعتاد على ارتكابها في كل منطقة دخلها في سوريا والعراق وليبيا ليفتح أمامه الطريق لرسم دورته المزعومة بدءاً من السواحل اللبنانية غرباً وحتّى شمال العراق شرقاً.


وأكدت المصادر، إن ما نتحدث عنه ليس فرضيات وتحليلات بل وقائع حصلت ووثقتها العديد من عواصم القرار ومراكز الدراسات الإستراتيجية واشارت المصادر الى انه إذا كان هناك من إعتراض على أداء بعض نواب المنطقة، هذا الإعتراض لا يدفع أبناء المنطقة وبيئة المقاومة الى التخلي عما دافع عنهم، وابناء بعلبك الهرمل ينتظرون بفارغ الصبر الكلمة المرتقبة لسماحة السيد حسن نصرالله والتي سيخاطب فيها أبناء المنطقة أيضاً بالوقائع وبحجم الإستهداف الذي بدأت به عواصم غربية وخليجية، حيث رجحت المصادر أن تكون كلمة السيد نصر الله كلمة استراتيجية ومفصلية وسوف تقلب الأمور رأساً على عقب.


الديار
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