living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معارك جنوب دمشق مستمرة … ومسلحو القلمون الشرقي يستسلمون ويغادرون

22
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد أيام قليلة على إعلان الضمير خالية من الإرهاب، وضمن سياق التداعيات المتوقعة لإنجاز ملف الغوطة الشرقية، أبرم الجيش السوري والميليشيات المسلحة في مدن وبلدات الرحيبة والناصرية وجيرود وبرعاية روسية، اتفاقاً يتضمن خروج المسلحين الرافضين للمصالحة من البلدات الثلاث، في وقت انشغلت فيه وحدات أخرى من الجيش باستكمال معارك جنوب دمشق، والتي سجلت الساعات الماضية مزيداً من التقدم، وسط تأكيد على استمرار العمليات العسكرية حتى اجتثاث آخر إرهابي من المنطقة.


معلومات خاصة لـ«الوطن» أكدت تقدم وحدات من الجيش في محور شارع دعبول شرق حي التضامن وسيطرتها على مسجد الأمام علي (ع)، وعلى عدد من كتل الأبنية في ذلك المحور بعد مواجهات مع إرهابيي داعش، كما أفادت المعلومات بتحقيق قوات الجيش المتقدمة من محور مدخل مخيم اليرموك الشمالي تقدماً على محوري شارعي اليرموك والثلاثين، بعد معارك عنيفة مع «النصرة» وتكبيدها خسائر فادحة بالأرواح.


كما أفادت المعلومات بتقدم قوات الجيش والقوات الرديفة المقتحمة من محور الأعلاف العسالي وسبينة والحجر الأسود وتدمير معظم مقرات داعش في الحجر الأسود.


وبحسب الأنباء الواردة من منطقة المعارك فإن حالة من الانهيار والتقهقر تسود في صفوف التنظيم، ووصلت إلى الاقتتال فيما بينهم بسبب الضربات الموجعة التي تلقوها على يد الجيش العربي السوري.


على خط مواز، قالت «القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية» الروسية إن «استعادة السيطرة على مواقع تنظيم داعش الإرهابي جنوب العاصمة دمشق هو مسألة وقت وذلك بعد أن تم اتخاذ القرار».


التطور الميداني المتواصل جنوب دمشق، تزامن مع خروج قرابة 10 آلاف بين مسلحين وعائلاتهم أمس من بلدات الرحيبة والناصرية وجيرود إلى شمال البلاد، تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه أول من أمس برعاية روسية.


وبموجب الاتفاق يسمح للمسلحين باصطحاب أمتعتهم الشخصية التي يمكن حملها في الحافلة مع السلاح الفردي والجعبة، وذلك حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر أمني سوري.


الوكالة الروسية قالت نقلاً عن مصدر أمني سوري إن «بنود الاتفاق شملت أيضاً، نشر الشرطة الروسية على مداخل المدن وتسوية أوضاع من يرغب من خلال مركز داخل المدينة وتشكيل لجنة مدنية مشتركة ثلاثية مهمتها تسيير أمور المدينة وحل قضايا الموقوفين وتفتيش القوافل لمرة واحدة قبل المغادرة داخل الحافلة ووجود شرطي روسي في كل حافلة وإمهال المتخلفين والاحتياط عن الخدمة ستة أشهر قابلة للتمديد لسنة والحفاظ على أملاك المدنيين وحقهم بعدم مسها أو مصادرتها».


وبعد استسلام آخر فصائل القلمون الشرقي، باتت أكبر ترسانة عسكرية امتلكتها الفصائل المسلحة في محيط العاصمة في قبضة الجيش السوري، حيث تضم الدبابات والمصفحات وأطناناً من كل أنواع الذخائر.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout